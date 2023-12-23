Согревающий немецкий зимний суп: Пихельштайнер или рагу Бисмарка

Густой, горячий, сытный и очень вкусный немецкий суп Пихельштайнер — это лучшее решение для обеда или ужина в зимние холода.

В разных странах мира есть свои любимые рецепты супов и похлебок, и сегодня мы представляем вам густой и сытный немецкий пихельштайнер, второе название которого – рагу Бисмарка, который разнообразит ваше меню холодными зимними вечерами. Рецептом супа поделился женский портал Ivona.

Этот суп входит в золотую коллекцию 100 самых известных рецептов мира. Уже более 130 лет в честь этого супа в немецком городе Регене проводится ежегодный фестиваль на открытом воздухе, сопровождающийся ночными катаниями на лодках, костюмированным шествием, пестрой ярмаркой и фейерверком.

Ингредиенты

мясо (свинина, говядина, курятина или телятина) — 600 г;

лук репчатый — 2 шт.;

картофель — 750 г;

корневой сельдерей — 200 г;

морковь — 3 шт.;

лук-порей — 1 стебель;

соль — по вкусу;

порошок сладкой паприки — по вкусу;

петрушка — 1 пучок;

мясной бульон или кипяток.

Приготовление

Подготовка Ингредиентов:

Нарежьте мясо на кусочки. Лук нарежьте мелким кубиком. Очистите картофель, сельдерей и морковь. Нарежьте картофель кубиками, морковь — толстыми кружками. Лук-порей порежьте тонкими кольцами. Порубите петрушку.

Приготовление Супа:

Поочередно положите мясо, картофель и остальные овощи в кастрюлю. Залейте горячим мясным бульоном или просто водой так, чтобы покрыть верхний слой ингредиентов. Посолите и добавьте порошок сладкой паприки. Варите под крышкой на слабом огне около полутора часов.

Суп Пихельштайнер или рагу Бисмарка

Готовый суп разлейте по тарелкам, добавьте рубленую петрушку и подавайте горячим.

Напомним, рецепты лучших зимних супов: ирландского Чаудера и турецкого крем-супа с красной чечевицей. Классический ирландский Чаудер готовится с рыбой, а для турецкого супа с красной чечевицей понадобятся пряные травы и лимон.

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