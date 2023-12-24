Фаршированные помидоры "Дед Мороз": рецепт праздничной закуски

Свежий помидор и сытная сырная начинка станут отличным дополнением вашего новогоднего меню. На приготовление уйдет всего 30 минут.

Поставьте на новогодний стол съедобного Деда Мороза. Эта закуска создаст праздничное настроение за столом как для детей, так и для взрослых. А самое главное, что готовить Деда Мороза быстро и весело. Привлеките к процессу детей, и новогодние приготовления надолго останутся в их памяти, пишет Мetro.

Ингредиенты

Для приготовления пяти порций этого блюда понадобятся следующие продукты:

200 г твердого сыра;

2 зубчика чеснока;

10 помидоров среднего размера;

4 столовые ложки майонеза.

Приготовление

Твердый сыр нужно натереть на мелкой терке. Почистить и мелко нарезать чеснок. Смешать тертый сыр и чеснок с майонезом. Помыть помидоры, срезать кожицу и аккуратно чайной ложкой удалить семена. Наполнить помидоры так, чтобы начинка немного выступала над поверхностью. Обрезанные концы положить сверху и украсить фаршированные шарики. Сделать глаза с помощью сушеной семян гвоздики, а нос — гранатовыми зернами. Сделать усы и бороду с помощью майонеза. Разложите готовую закуску аккуратно на тарелке и поставьте на 30–45 минут в холодильник. Ваши гости будут просто в восторге.

Рекомендация: майонез лучше приготовить самостоятельно. Будет вкуснее и полезнее.

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