Волшебное печенье "Маковые снежинки": быстро, красиво и вкусно

На приготовление новогоднего печенья уйдет меньше часа. Это новогоднее печенье можно повесить на елку или соорудить из него сладкую елочку на праздничный стол.

Новогодние традиции часто включают украшение елки не только игрушками, но и сладостями, принося в дом атмосферу волшебства и уюта. В этом году добавьте особый штрих к праздничному настроению, приготовив печенье "Маковые снежинки". Этот рецепт, которым поделился сайт Cookorama, превратит ваш стол в сказочное место встречи для всей семьи.

Печенье "Маковые снежинки" Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Ингредиенты

Мука пшеничная – 300 г;

Куриное яйцо – 1 шт.;

Сахар – 45 г;

Сливочное масло – 75 г;

Жидкий мед – 20 г;

Жирная сметана – 15 г;

Сухой мак – 15 г;

Сода – 1 ч. л.

Приготовление

Шаг 1

Взбейте яйцо с сахаром до светлой, пышной массы.

Шаг 2

Добавьте в массу жидкий мед, остывшее растопленное масло и жирную сметану.

Шаг 3

Введите сухой мак и просеянную с содой муку.

Шаг 4

Вымесите тесто до однородности.

Шаг 5

Раскатайте тесто и вырежьте печенье в форме снежинок или других фигур.

Шаг 6

Выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 180°C около 12 минут.

Шаг 7

Остудите и выложите на блюдо.

Создайте из печенья великолепную елку, уложив его слоями и уменьшая диаметр каждого яруса. На вершину поместите конфету и посыпьте сахарной пудрой для имитации снега. Также можете использовать печенье в качестве новогодних украшений для елки, привязав к ним ленточки. Это лакомство украсит ваш дом и принесет радость как детям, так и взрослым.

Печенье "Маковые снежинки"

Напомним, как испечь роскошное рождественское печенье с натуральным шоколадом и мятой. Нежное внутри, с хрустящей сахарной корочкой, покрытой красивыми трещинками, это печенье будет одним из фаворитов вашего праздничного меню.

Ранее Фокус писал, как приготовить к празднику традиционное печенье медовые "николайчики". Этот рецепт не только порадует вас своим вкусом и праздничным ароматом, но может стать великолепным развлечением для всей семьи, если вы приготовите и украсите его вместе с детьми.