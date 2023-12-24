Шеф-повар готовит блюда, используя бытовую технику в гостинице (видео)

Пышные блины прямо с утюга и нежная спаржа из чайника. Не только такие блюда готовит профессиональный повар из Великобритании. Его публикации в социальной сети набирают миллионы лайков.

Английский шеф-повар стал звездой TikTok благодаря видеороликам, в которых он готовит изысканные блюда ресторанного уровня, используя бытовую технику гостиничного номера, сообщает CNN.

Житель Корнуолла Джаго Рэндлс две недели проживал в отеле Gec Granville Suites в Ванкувере после прибытия в Канаду, чтобы устроиться на новую работу на горнолыжном курорте в Уистлере, Британская Колумбия.

Используя все, от кофеварки до утюга, он создал серию видеороликов под названием "Изолированная кухня", в которых показывает приготовление таких блюд, как яйца-пашот с голландским соусом, лосось с рисовой вермишелью и бок-чой.

Его первое видео было опубликовано только 22 ноября и уже собрало 3,7 миллиона лайков в социальной сети. Его публикации привлекли внимание общеизвестно шеф-повара Гордона Рамзи.

"Похоже, это приличная еда, определенно, одна из лучших, которые я видел в любом отеле", — считает Рамзи.

Хотя еда Рэндлса выглядит очень вкусной, но не всех пользователей его усилия впечатлили. Джанго использует в своих видео пергамент для выпечки и фольгу, чтобы защитить свои приборы и соблюдать гигиену во время приготовления пищи. Однако его действия вызывают множество критических комментариев.

"Много лет назад работала домработницей. Семья пришла и приготовила еду в комнате. Всю неделю там воняло", — написала женщина по имени Ньют.

"Поскольку я работаю на постоянной основе в гостиничных номерах, именно из-за вас мы не пользуемся чайниками и утюгами", — прокомментировала видео Джаго девушка по имени Кристи.

Рэндлс не единственный британец, который в этом году экспериментировал с кулинарными новинками в гостиничных номерах. Шотландец Джимми Стюарт уже несколько месяцев развлекает свою преданную аудиторию TikTok своими работами в стиле МакГайвера. Он готовил курицу и бекон, обернув мясо вокруг выпрямителя для волос.

Ранее, 20 декабря, сообщалось, что в США откроется ресторан, где готовить и подавать будут роботы. Искусственный интеллект будет контролировать все процессы — от готовки до подачи, а клиенты смогут наблюдать за роботом-поваром Flippy 2.