Яблочный пирог с корицей и ликером: рецепт ароматной выпечки

Яблочный пирог считается один из самых простых и популярных десертов, который хочется приготовить еще.

Готовится такой пирог легко и просто, а результат не оставит вас равнодушным. Яблочный пирог от шеф-повара Кертиса Стоуна с корицей — восхитительный способ побаловать вкусной выпечкой всю семью. Пишет Taste.

Ингредиенты

1 столовая ложка сахара;

20 г несоленого сливочного масла

500–550 г кисло-сладких яблок, очищенных от кожицы и сердцевины, разрезанных на 8 долек, затем нарезанных ломтиками толщиной 1/2 см;

2 столовые ложки "Гран Марнье" или другого апельсинового ликера;

1,25 стакана обычной муки;

1 стакан сахарной пудры;

2 чайные ложки разрыхлителя;

1/2 чайной ложки соли;

3/4 чайной ложки молотой корицы;

1 стакан растительного масла;

1 стакан цельного молока;

2 больших яйца;

1 чайная ложка сахарной пудры (дополнительно для посыпки);

цедра одного апельсина;

5 г ванили;

1 стакан густых сливок.

Приготовление

Шаг 1. Поместите решетку в центр духовки и разогрейте ее до 180°С с принудительной конвекцией. Смажьте разъемную форму диаметром 23 см 20 г сливочного масла.

Шаг 2. В средней миске перемешайте яблоки с ликером и отложите в сторону.

Шаг 3. В другой миске среднего размера смешайте муку, сахарную пудру, разрыхлитель, соль и 1/4 чайной ложки корицы. В большой миске смешайте масло, молоко, яйца, цедру апельсина и ваниль. Соедините все ингредиенты, чтобы получилось гладкое тесто.

Шаг 4. Переложите 1 стакан теста в небольшую миску и добавьте оставшуюся муку. Взбейте яичные желтки с оставшимся тестом в большой миске, чтобы они смешались. Добавьте яблоки. Переложите яблочное тесто в подготовленную форму и, используя лопатку, распределите массу ровным слоем и нажмите на яблоки, чтобы они погрузились в тесто. Равномерно вылейте оставшееся тесто. В небольшой миске взбейте оставшуюся сахарную пудру и 1/2 чайной ложки корицы, а затем равномерно посыпьте ею тесто.

Шаг 5. Выпекайте 50 минут или до тех пор, пока шпажка, воткнутая в центр пирога, не будет выходить чистой, а верх не станет золотисто-коричневым. Переложите форму на решетку и остудите в течение 15 минут. Проведите ножом по бокам пирога и достаньте пирог из формы. Остудите еще примерно 30 минут, посыпьте сахарной пудрой.

Шаг 6. Чтобы приготовить взбитые сливки, в средней миске взбейте сливки и сахарную пудру до густоты. Для подачи разрежьте яблочный пирог на дольки и подавайте с щедрой порцией взбитых сливок.

Ранее Фокус публиковал рецепт классического рождественского пирога с сухофруктами, цедрой и бренди. Приготовить его совсем не сложно, главное запастись необходимыми продуктами.