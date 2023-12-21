Рулет из лаваша, крабовых палочек и сливочного сыра: рецепт праздничной закуски

Рецепт легко адаптировать под свои предпочтения, добавив овощи, заменив крабовые палочки на курицу или сделав вегетарианскую версию.

Лаваш — это та основа, в которую можно завернуть разные ингредиенты и получить буквально за несколько минут рулет, который может будет вкусной закуской. Яркий и сытный он станет украшением вашего праздничного стола, сообщает Рodrobnosti.

Ингредиенты

Для приготовления такого рулета понадобятся:

лаваш армянский тонкий – 1 лист;

крабовые палочки – 200 г;

сливочный сыр – 150 г;

зелень (укроп, петрушка) – по вкусу;

соль, перец – по вкусу;

майонез – по желанию для соуса.

Приготовление

Шаг 1. Крабовые палочки разморозьте и мелко нарежьте.

Шаг 2. Зелень помойте, обсушите и мелко порубите.

Шаг 3. На лист лаваша равномерно распределите сливочный сыр.

Шаг 4. Поверх сливочного сыра выложите крабовые палочки и посыпьте зеленью. При желании можно добавить немного майонеза.

Шаг 5. Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет.

Шаг 6. Готовый рулет уберите в холодильник примерно на 30 минут, чтобы он стал более плотным.

Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки, разложите на блюде и украсьте веточками укропа и петрушки.

Ранее Фокус публиковал рецепт рулета из лаваша с крабовыми палочками без майонеза. Такой рулет не только эффектно выглядит, он еще и очень вкусный.