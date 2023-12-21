Рулет из лаваша, крабовых палочек и сливочного сыра: рецепт праздничной закуски
Рецепт легко адаптировать под свои предпочтения, добавив овощи, заменив крабовые палочки на курицу или сделав вегетарианскую версию.
Лаваш — это та основа, в которую можно завернуть разные ингредиенты и получить буквально за несколько минут рулет, который может будет вкусной закуской. Яркий и сытный он станет украшением вашего праздничного стола, сообщает Рodrobnosti.
Ингредиенты
Для приготовления такого рулета понадобятся:
- лаваш армянский тонкий – 1 лист;
- крабовые палочки – 200 г;
- сливочный сыр – 150 г;
- зелень (укроп, петрушка) – по вкусу;
- соль, перец – по вкусу;
- майонез – по желанию для соуса.
Приготовление
Шаг 1. Крабовые палочки разморозьте и мелко нарежьте.
Шаг 2. Зелень помойте, обсушите и мелко порубите.
Шаг 3. На лист лаваша равномерно распределите сливочный сыр.
Шаг 4. Поверх сливочного сыра выложите крабовые палочки и посыпьте зеленью. При желании можно добавить немного майонеза.
Шаг 5. Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет.
Шаг 6. Готовый рулет уберите в холодильник примерно на 30 минут, чтобы он стал более плотным.
Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки, разложите на блюде и украсьте веточками укропа и петрушки.
Ранее Фокус публиковал рецепт рулета из лаваша с крабовыми палочками без майонеза. Такой рулет не только эффектно выглядит, он еще и очень вкусный.