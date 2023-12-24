Рецепт приготовления куриного мяса с грибами и сыром: вкусно и сытно
Куриное мясо с шампиньонами и сыром — это изысканное, но в то же время простое в приготовлении блюдо, которое украсит любой стол и порадует вас и ваших близких своими вкусовыми качествами.
Приготовление куриного мяса во французском стиле — это отличный способ разнообразить повседневное меню. Это блюдо сочетает в себе нежные кусочки курицы, ароматные грибы, сыр, лук и чеснок под золотистой корочкой майонеза. Просто в приготовлении, но такое изысканное. Куриное мясо по-французски можно приготовить на праздники, пишет Nur.
Ингредиенты
- куриное филе — 500 г;
- шампиньоны — 300 г;
- твердый сыр — 200 г;
- большая луковица — 1 шт.;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- майонез — 150 г;
- соль, перец по вкусу;
- подсолнечное масло для обжаривания.
Приготовление
Шаг 1. Подготовка:
- нарежьте куриное филе на куски, отбейте, посолите и добавьте перец;
- нарежьте лук на полукольца, а чеснок мелко порубите;
- нарежьте шампиньоны на пластины;
- натрите сыр.
Шаг 2. В сковороде с нагретым маслом обжарьте курицу до образования румяной корочки.
Шаг 3. В этой же сковороде пассеруйте лук до мягкости, добавьте грибы и чеснок и готовьте до испарения жидкости.
Шаг 4. Выложите курицу в форму для запекания, сверху распределите грибы с луком.
Шаг 5. Намажьте поверхность майонезом. Посыпьте тертым сыром.
Шаг 6. Запекайте в духовке при 180°C около 25 минут до появления золотистой корочки на сыре.
Подавайте это богатое вкусами блюдо горячим, украшенным свежей зеленью. Оно отлично сочетается с легкими гарнирами.
Ранее Фокус публиковал рецепт запеканки с курицей, сыром и луком по-французски. Она готовится на скорую руку и выглядит очень аппетитно.