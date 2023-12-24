Рецепт приготовления куриного мяса с грибами и сыром: вкусно и сытно

Куриное мясо с шампиньонами и сыром — это изысканное, но в то же время простое в приготовлении блюдо, которое украсит любой стол и порадует вас и ваших близких своими вкусовыми качествами.

Приготовление куриного мяса во французском стиле — это отличный способ разнообразить повседневное меню. Это блюдо сочетает в себе нежные кусочки курицы, ароматные грибы, сыр, лук и чеснок под золотистой корочкой майонеза. Просто в приготовлении, но такое изысканное. Куриное мясо по-французски можно приготовить на праздники, пишет Nur.

Ингредиенты

куриное филе — 500 г;

шампиньоны — 300 г;

твердый сыр — 200 г;

большая луковица — 1 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

майонез — 150 г;

соль, перец по вкусу;

подсолнечное масло для обжаривания.

Приготовление

Шаг 1. Подготовка:

нарежьте куриное филе на куски, отбейте, посолите и добавьте перец;

нарежьте лук на полукольца, а чеснок мелко порубите;

нарежьте шампиньоны на пластины;

натрите сыр.

Шаг 2. В сковороде с нагретым маслом обжарьте курицу до образования румяной корочки.

Шаг 3. В этой же сковороде пассеруйте лук до мягкости, добавьте грибы и чеснок и готовьте до испарения жидкости.

Шаг 4. Выложите курицу в форму для запекания, сверху распределите грибы с луком.

Шаг 5. Намажьте поверхность майонезом. Посыпьте тертым сыром.

Шаг 6. Запекайте в духовке при 180°C около 25 минут до появления золотистой корочки на сыре.

Подавайте это богатое вкусами блюдо горячим, украшенным свежей зеленью. Оно отлично сочетается с легкими гарнирами.

Ранее Фокус публиковал рецепт запеканки с курицей, сыром и луком по-французски. Она готовится на скорую руку и выглядит очень аппетитно.