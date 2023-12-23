Пустынный город Санта-Клаус превратился из страны чудес в кишащие змеями руины (фото)

Город Санта-Клаус в штате Аризона когда-то был праздничной страной чудес, но со временем он превратился в жуткий город-призрак. Его так и не смогли продать.

Раскаленная пустыня – это не то место, где вы ожидаете найти рождественскую страну чудес в стиле Северного полюса, но именно таким был город Санта-Клауса в Аризоне, пишет Daily Star.

Расположенный далеко в пустыне округа Мохаве, город Санта-Клаус находился всего в нескольких милях от знаменитого шоссе 66 и чуть ниже шахтерского города Хлорайд. Хотя жуткие руины города сейчас в основном населены змеями, когда-то это было популярное праздничное место для туристов.

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После переезда из Лос-Анджелеса в Кингман, штат Аризона, вместе со своим мужем агенту по недвижимости Нине Тэлбот пришла в голову идея привлечь покупателей в сельскую местность, создав страну рождественских грез, куда будут стекаться туристы. В 1937 году она основала город Санта-Клаус и приступила к его развитию.

Гостевой дом Кит Карсон стал гостиницей Санта-Клауса, позже переименованной в гостиницу "Рождественская елка", и уставшие путешественники останавливались в ее ресторане, чтобы насладиться домашней едой, в том числе знаменитым ромовым пирогом а-ля Крис Крингл. Другие здания включали "Кукольный дом Золушки", который был спроектирован в виде швейцарского шале, а также почтовое отделение США, широко используемое в декабре.

Дети отправляли в город свои рождественские письма с пометкой "для Санта-Клауса". Дети могли в любое время года посетить праздничный городок.

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Нина надеялась, что создаст туристическую точку, и какое-то время это сработало. Она управляла "страной чудес" в течение 12 лет, но ее проэкт так и не стал полноценным рождественским городом, на который она надеялась. В 1949 году она продала город своей мечты.

В течение следующих двух десятилетий город продолжал привлекать посетителей. В 1983 году новый владелец Тони Уилкокс, разочаровавшись, выставил город на продажу за 95 000 долларов, а к 1988 году цена была снижена до 52 000 долларов.

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В конце концов Тони получил предложение за 50 000 долларов, но он отклонил его, полагая, что город стоит гораздо дороже, однако продать город так и не удалось. К 1995 году все оставшиеся объекты в когда-то праздничном городе закрылись навсегда, а к 2003 году население города сократилось всего до 10 человек.

Санта-Клаус быстро начал превращаться в руины и к 2004 году его стало трудно даже найти. Вскоре Санта-Клаус превратился в жуткий город-призрак, состоящий из обломков некогда праздничной страны чудес.

Осталась лишь горстка заколоченных зданий, которые приобрели жуткий вид, больше похожий на кошмар, чем на страну чудес. Когда красная, зеленая и белая краска начала отслаиваться со стен. Старый детский поезд сошел с рельсов, в нем до сих пор сохранились нарисованные от руки изображения Санты и его эльфов, закрашенные граффити.

Фото: Hum Images

Сохранилось всего два знака от первых дней существования города: один с надписью "Вот оно! Земля Санты" и над ним была изображена голова Санты, которая позже отвалилась. Теперь все, что осталось от Санта-Клауса, — это пустынная территория, поскольку немногие остатки зданий рождественского города были снесены где-то между концом 2021 и началом 2022 года.

Напомним, 23 декабря сообщалось, что женщина устроила скандал из-за ярких рождественских гирлянд. По ее словам, иллюминация частично затронула ее сад, поэтому она и обратилась к жителям соседнего дома с просьбой решить проблему в ближайшее время.