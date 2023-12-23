Кулинарный хит: сырные шарики с грецкими орехами и клюквой

Эти сырные шарики с грецкими орехами и клюквой — идеальный выбор для быстрой, но изысканной рождественской закуски. Они порадуют как вас, так и ваших гостей своим прекрасным вкусом и оригинальным внешним видом, добавляя праздничное настроение к вашему столу.

Рождество — это особенное время, когда каждый хочет удивить своих близких чем-то особенным. Идеальный рецепт для этого — сырные шарики с грецкими орехами и клюквой. Эта закуска не только восхитительна на вкус, но и выглядит на столе очень празднично и элегантно. Быстро и легко приготовить, эти шарики станут изюминкой вашего рождественского стола, пишет Ivona.

Ингредиенты

Крем-сыр — 200 г

Тертый острый чеддер — 100 г

Мелко нарезанные грецкие орехи — 1/2 стакана

Мелко нарезанная клюква — 1/4 стакана

Нарезанный зеленый лук — 2 столовые ложки

Измельченный чеснок — 1 зубчик

Соль и черный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Приготовление сырной основы:

В большой миске смешайте крем-сыр с тертым чеддером до получения гладкой массы. Добавьте в сырную смесь измельченный чеснок, нарезанный зеленый лук, а также соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.

Формирование шариков:

С помощью чайной ложки или рук формируйте из сырной массы шарики размером с грецкий орех.

Покрытие шариков орехами и клюквой:

В отдельной миске смешайте мелко нарезанные грецкие орехи и клюкву. Окуните каждый шарик в смесь, обеспечивая равномерное покрытие.

Охлаждение закуски:

Расположите сырные шарики на блюде и поместите в холодильник на 1 час для застывания.

Сервировка:

Подавайте охлажденные сырные шарики на элегантном блюде или порционных тарелках. Эта закуска идеально сочетается с белым вином или легкими алкогольными напитками.

Дополнительные советы:

Для разнообразия вкуса можно добавить в сырную массу немного мелко нарезанного свежего укропа или петрушки. Шарики также можно обвалять в смеси измельченных орехов пекан или миндаля для разнообразия текстуры.

Ранее Фокус писал, как приготовить фаршированные яйца с пряностями и маринованными огурцами.