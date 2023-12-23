"Собирали все подряд": в парке мужчина подобрал "стекло", которое оказалось крупным алмазом

Американец Джерри Эванс нашел кусок "прозрачного стекла", однако экспертиза показала, что его находка — это алмаз весом 4,87 карата. Счастливчик назвал его своим именем.

Мужчина в Соединенных Штатах Америки нашел алмаз весом 4,87 карата в государственном парке "Кратер алмазов" в Арканзасе. Поскольку камень был настолько чистым, он ошибочно подумал, что взял в руки стекло. Камень было позже исследовано и признано крупнейшим алмазом, зарегистрированным в парке с 2020 года, сообщает CNN.

Джерри Эванс и его подруга впервые этой весной побывали в государственном парке "Кратер алмазов". Неожиданно, менее чем через 10 минут после входа в парк, он подобрал чистый и прозрачный камень пирамидальной формы. В замешательстве Эванс положил камень в карман.

"Я подумал, что это кусок стекла, потому что оно было настолько прозрачным, что я действительно не знал какой это камень. Мы собирали все подряд, думая, что это бриллианты", — рассказал мужчина.

Впоследствии он начал задаваться вопросом, действительно ли это был просто кусок "прозрачного стекла". Движимый любопытством, он отправил камень в Геммологический институт Америки для оценки. Несколько недель спустя оценка подтвердила, что это алмаз весом 4,87 карат.

"Когда мне позвонили из института и сказали, что это настоящий бриллиант, я был так счастлив!", — поделился Эванс.

Директор парка Уэймон Кокс рассказал, что Джерри привез этот исторический бриллиант в парк для официальной регистрации и решил назвать свой бриллиант "Алмаз Эванса". Сообщается, что государственный парк "Кратер алмазов" — единственная в мире известная зона добычи алмазов, открытая для публики, а алмаз Эванса также является крупнейшим алмазом, зарегистрированным в парке с момента открытия коричневого алмаза весом 9,07 карата в 2020 году.

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