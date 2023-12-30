Французская классика: сырный суп с чесночными гренками

Франция славится своими утонченными блюдами, и сырный суп – одно из самых известных и популярных.

Несмотря на простоту ингредиентов, этот суп имеет очень нежный и изысканный вкус, характерный для французской кухни. Рецептом сырного супа по-французски с чесночными гренками поделился "5 канал".

Ингредиенты

вода – 1,5 литра;

куриное филе – 400 г;

плавленый сыр — 200 г;

картофель — 3 шт;

морковь — 1 шт;

масло растительное – 2 ст. л.;

лавровый лист – 3 шт.;

соль – по вкусу;

черный и душистый перец горошком – по вкусу;

свежая зелень – по вкусу.

Для гренок:

багет;

чеснок;

оливковое масло.

Французский сырный суп с чесночными гренками Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Приготовление

Шаг 1

В большой кастрюле доведите до кипения 1,5 литра воды. Нарежьте куриное мясо небольшими кусочками и опустите их в кипящую воду.

Шаг 2

Как только бульон закипит, снимите пену, добавьте соль, лавровый лист и пару горошин душистого и черного перца. Варите бульон на медленном огне 20 минут, после его достаньте курицу из бульона.

Шаг 3

Очистите картофель и нарежьте его кубиками. Добавьте картофель в бульон и варите его 5-7 минут.

Шаг 4

Почистите и натрите на терке морковь. Разогрейте сковороду с растительным маслом и поджарьте морковь до мягкости, добавьте по вкусу соль и перец.

Шаг 5

Готовую зажарку добавьте в суп и варите еще 5-7 минут.

Шаг 6

Плавленый сыр нарежьте на небольшие кусочки или натрите на терку. Для более яркого вкуса можно взять твердый сыр, который хорошо плавится.

Шаг 7

В суп добавьте натертый сыр, тщательно перемешайте пока он не расплавится и снимите с огня.

Шаг 8

Для гренок нарежьте багет на длинные ломтики, смажьте их оливковым маслом. Очистите чеснок, разрежьте его пополам и натрите им с обеих сторон ломтики багета.

Шаг 9

Выпекайте гренки в духовке при температуре 190-200°C несколько минут.

Шаг 10

Разлейте суп по тарелкам, посыпьте сверху по желанию свежей нарезанной зеленью. Подавайте суп с гренками.

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