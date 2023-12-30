Французская классика: сырный суп с чесночными гренками
Франция славится своими утонченными блюдами, и сырный суп – одно из самых известных и популярных.
Несмотря на простоту ингредиентов, этот суп имеет очень нежный и изысканный вкус, характерный для французской кухни. Рецептом сырного супа по-французски с чесночными гренками поделился "5 канал".
Ингредиенты
- вода – 1,5 литра;
- куриное филе – 400 г;
- плавленый сыр — 200 г;
- картофель — 3 шт;
- морковь — 1 шт;
- масло растительное – 2 ст. л.;
- лавровый лист – 3 шт.;
- соль – по вкусу;
- черный и душистый перец горошком – по вкусу;
- свежая зелень – по вкусу.
Для гренок:
- багет;
- чеснок;
- оливковое масло.
Приготовление
Шаг 1
В большой кастрюле доведите до кипения 1,5 литра воды. Нарежьте куриное мясо небольшими кусочками и опустите их в кипящую воду.
Шаг 2
Как только бульон закипит, снимите пену, добавьте соль, лавровый лист и пару горошин душистого и черного перца. Варите бульон на медленном огне 20 минут, после его достаньте курицу из бульона.
Шаг 3
Очистите картофель и нарежьте его кубиками. Добавьте картофель в бульон и варите его 5-7 минут.
Шаг 4
Почистите и натрите на терке морковь. Разогрейте сковороду с растительным маслом и поджарьте морковь до мягкости, добавьте по вкусу соль и перец.
Шаг 5
Готовую зажарку добавьте в суп и варите еще 5-7 минут.
Шаг 6
Плавленый сыр нарежьте на небольшие кусочки или натрите на терку. Для более яркого вкуса можно взять твердый сыр, который хорошо плавится.
Шаг 7
В суп добавьте натертый сыр, тщательно перемешайте пока он не расплавится и снимите с огня.
Шаг 8
Для гренок нарежьте багет на длинные ломтики, смажьте их оливковым маслом. Очистите чеснок, разрежьте его пополам и натрите им с обеих сторон ломтики багета.
Шаг 9
Выпекайте гренки в духовке при температуре 190-200°C несколько минут.
Шаг 10
Разлейте суп по тарелкам, посыпьте сверху по желанию свежей нарезанной зеленью. Подавайте суп с гренками.
Напомним рецепты лучших зимних супов: ирландский Чаудер и турецкий крем-суп с красной чечевицей. Классический Чаудер готовится с рыбой, а для турецкого супа понадобятся пряные травы и лимон.
Ранее Фокус писал, как приготовить согревающий немецкий зимний суп Пихельштайнер или рагу Бисмарка. Густой, горячий, сытный и очень вкусный Пихельштайнер — это лучшее решение для обеда или ужина в зимние холода.