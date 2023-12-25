"Месяц разводов": как понять, что ваш партнер может изменить на Рождество

Люди могут изменять по нескольким причинам. Иногда трудно понять, что привело к этому, рассказала эксперт по отношениям Мишель Элман.

Эксперт по отношениям Мишель Элман заявила, что существуют пять признаков, которые указывают на то, что ваш партнер может изменить на Рождество. Об этом сообщило издание Mirror.

"В целом я бы сказала, что изменение поведения — это самый большой подарок", — сказала Мишель Элман.

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Она отметила, что январь часто называют "месяцем разводов" из-за разрыва отношений на Рождество, поэтому она советует обратить внимание на следующие признаки:

ваш партнер беспричинно чувствует себя виноватым;

ваша половинка чаще начала злиться и ссориться с вами;

партнер начал везде брать с собой телефон, даже в душ;

произошли неожиданные изменения в ежедневном расписании партнера;

ваша вторая половинка "защищается", когда вы задаете ей вопросы.

Почему люди изменяют

Мишель Элман отмечает, что люди могут изменять по нескольким причинам, а именно:

чтобы оттолкнуть партнера из-за слишком "близкого" общения;

чтобы разорвать отношения без необходимости начать разговор;

если считают, что не заслуживают любви, которую получают.

"Отношения могут пережить измену, но для этого нужно пройти период трудностей, когда вы ведете тяжелые разговоры о нарушенном доверии, а человек, который изменил, готов работать над собой", — заявила она.

Эксперт добавила, что людям трудно понять, почему они предали, и что привело к этому.

Фокус опубликовал этот материал с ознакомительной целью и не разделяет мнение автора.

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