Завтрак за 7 минут: простой и быстрый способ приготовления гречки

Гречка не только вкусный, но и чрезвычайно полезный продукт, богатый белками, витаминами группы B, магнием, железом и кальцием. Это делает ее отличным выбором для начала дня, особенно если вы следите за своим здоровьем и питанием.

Гречка – идеальный выбор для завтрака, особенно когда времени утром немного. Вместо того чтобы делать бутерброд, попробуйте приготовить гречку в микроволновке. Вы будете удивлены тем, как легко и быстро можно это сделать. Всего за 7 минут у вас получится вкусный и полезный завтрак на четырех человек. Рецептом быстрого приготовления вкусной каши поделился сайт Shuba.

Уникальные свойства гречки делают ее практически незаменимым компонентом многих диет:

содержит много растительного белка, в том числе все восемь незаменимых аминокислот, поэтому ее необходимо включать в рацион вегетарианцам и веганам;

имеет низкий гликемический индекс, подходит диабетикам и людям, которые хотят сбросить вес;

не содержит глютена, поэтому подходит людям с целиакией (непереносимостью глютена);

способствует укреплению костей, сосудов, улучшает пищеварение, обладает антиоксидантными свойствами.

Ингредиенты

гречневая крупа – 200 г;

вода – 400 мл (2 стакана);

соль – по вкусу;

сливочное масло – 40 г;

зелень – по желанию.

Приготовление

Шаг 1

Тщательно промойте гречку, выложите в подходящую для микроволновки посуду, добавьте воду и соль, хорошо перемешайте.

Шаг 2

Поместите в микроволновку и варите 3 минуты на максимальной мощности, затем перемешайте и продолжайте готовить еще 3 минуты. После этого еще раз перемешайте и готовьте еще 1 минуту.

Шаг 3

Когда гречка будет готова, добавьте сливочное масло, перемешайте и подавайте, украсив свежей зеленью.

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