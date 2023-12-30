Кулинарные идеи: шесть способов, как использовать пиво в готовке

Пиво может стать тем "секретным ингредиентом", который сделает ваши обычные блюда кулинарными шедеврами.

Уникальный состав пива меняет текстуру продуктов и придает им особый, насыщенный и, в то же время, нежный вкус. Но, как и с любыми другими продуктами с ярким вкусом, с пивом нужно знать меру, чтобы избежать ненужной горечи и не затмить другие ингредиенты. О том, как можно использовать пиво в готовке, рассказал сайт Food&Mood.

Кляр

Использование пива в кляре – это превосходный способ приготовления различных продуктов. Для создания жидкого теста на пиве рекомендуется выбирать живое нефильтрованное пиво. В пивном кляре особенно хорошо получаются кальмары и рыба с плотным мясом:

зубатка;

треска;

палтус;

тунец;

хек;

минтай.

Пивной кляр можно использовать также для мяса и овощей.

Запекание

Пиво часто используют при запекании мяса для придания ему сочности и мягкости. Распространенным является рецепт запеченной на банке с пивом курицы. При таком способе готовки целая тушка птицы надевается на банку так, чтобы пиво, которое испаряется, оставалось внутри и пропитывало мясо. Для птицы, приготовленной таким образом, лучше использовать темное пиво с нотками карамели и горечи.

Маринад

Выбор пива для маринада зависит от типа мяса. Светлое пиво идеально подходит для свинины, а темное – для говядины. Но по большому счету это правило очень условно. Гораздо важнее выбрать натуральное качественное пиво без химических усилителей вкуса и консервантов. Мясо в пивном маринаде можно готовить как на гриле, так и в духовке или на сковороде.

Супы

При варке супов с пивом стоит придерживаться нескольких простых, но важных правил. Лучше всего выбирать плотные сорта пива с насыщенным вкусом, например, стаут. Пиво добавляется в бульон в небольших количествах только для ароматизации и не может полностью заменить его. Классическим дополнением к таким супам служит тертый сыр.

Выпечка

Пиво придает выпечке особый аромат и влажную текстуру. Чаще всего используются сорта с карамельным привкусом, который сохраняется в готовых десертах. Пиво также способствует связыванию теста, поэтому в рецептах пиво зачастую может заменить яйца.

Тушение

Пиво может заменить воду при тушении, особенно хорошо оно сочетается с бобовыми. Для тушения рекомендуется использовать пшеничные сорта пива с мягким нейтральным вкусом, чтобы не перебивать вкус основных ингредиентов блюда.

Напомним, зачем добавлять в макароны пиво и кофе. Не бойтесь экспериментировать на кухне. Неожиданные ингредиенты в соусе сделают палитру вкусов ваших блюд еще интереснее и богаче.

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