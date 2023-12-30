Литовские цеппелины: секреты приготовления традиционного блюда
Картофельные цеппелины с начинкой из мясного фарша подаются со сметаной и поджаркой из сала и лука.
Цеппелины, или диджкукуляй — традиционное блюдо литовской кухни, которое готовится из тертого картофеля с начинкой из мясного фарша или творога. Рецептом аутентичного литовского блюда поделился сайт Shef Donna.
Название "цеппелины" появилось во время Первой мировой войны. С 1915 по 1918 год Литва находилась под немецкой оккупацией, и через ее территорию на Восточный фронт летали военные дирижабли оккупантов производства фирмы Zeppelin. Диджкукуляй по форме очень их напоминали, и вскоре блюдо повсеместно стали называть цеппелинами.
Эти аппетитные пирожки или клецки с начинкой готовятся на пару всего из четырех базовых ингредиентов: картофеля, мясного фарша, муки и лука.
Ингредиенты
- картофель – 800 г;
- фарш (курица и свинина) – 350 г;
- лук репчатый – 1 шт.;
- мука – 2 ст. л. (плюс горсть для панировки);
- соль, специи – по вкусу;
- жареный лук со шкварками для подачи – по желанию.
Приготовление
Шаг 1
Разделите картофель на две равные части. Половину отварите, очистите и подавите толкушкой. Оставшийся картофель натрите на мелкой терке и отожмите сок.
Шаг 2
Соедините в глубокой миске вареный и сырой картофель, соль и муку. Вместо муки можно использовать картофельный или кукурузный крахмал.
Шаг 3
Замесите густое липкое картофельное тесто.
Шаг 4
Возьмите в произвольной пропорции мясо курицы и свинину, пропустите через мясорубку вместе с луком. К фаршу добавьте соль и любимые специи. Тщательно перемешайте фарш.
Шаг 5
Разделите фарш на четыре равные части и сформируйте овальные котлеты.
Шаг 6
Разделите картофельное тесто на четыре части. Присыпьте разделочную доску мукой, сделайте картофельные лепешки.
Шаг 7
На каждую лепешку положите котлету из фарша и слепите цеппелины в форме дирижабля с заостренными концами.
Шаг 8
Застелите пароварку бумагой для выпечки, смажьте ее растительным маслом. Выложите цеппелины в пароварку на расстоянии друг от друга. Готовьте на пару 25-30 минут.
Шаг 9
Сделайте зажарку из сала и лука.
Шаг 10
Готовые цеппелины выложите на тарелки, полейте сметаной, сверху выложите шкварки с жаренным луком и подавайте.
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