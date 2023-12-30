Вкусный праздничный салат с тунцом: быстрый рецепт за 15 минут

Минимальный набор ингредиентов и всего 15 минут на готовку – это то, что вам нужно, когда до Нового года и прихода гостей осталось совсем мало времени.

Перед Новым годом у каждой хозяйки очень много забот, и на готовку времени всегда в обрез. В таких случаях очень выручают быстрые салаты, и на основное блюдо остается больше времени. Попробуйте приготовить к празднику салат всего из четырех простых ингредиентов. Это займет у вас всего четверть часа, но такое угощение точно понравится вашим гостям. Рецептом быстрого салата из тунца поделился сайт "ЯБ Поїла".

Ингредиенты

Консервированный тунец – 1 банка;

Куриные яйца – 3 шт.;

Свежий огурец – 1 шт.;

Майонез – 2 ст. л.;

Соль – по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Положите яйца в небольшую кастрюлю, залейте холодной водой, добавьте щепотку соли и поставьте на огонь. После того, как вода закипит, варите яйца еще 8 минут.

Шаг 2

Снимите кастрюлю с яйцами с огня, слейте кипяток, и остудите готовые яйца в холодной воде.

Шаг 3

Свежий огурец нарежьте кубиками среднего размера. Охлажденные яйца почистите и тоже нарежьте кубиком.

Шаг 4

Откройте банку с консервированным тунцом, слейте жидкость, рыбу разомните вилкой.

Шаг 5

В глубокой миске соедините рыбу, яйца и огурец. Добавьте майонез, перемешайте. При необходимости подсолите по вкусу.

Шаг 6

На сервировочной тарелке разложите салатные листья, сверху горкой выложите салат. Украсьте блюдо половинкой вареного яйца или желточной крошкой и подавайте к столу.

Напомним рецепт салата из консервированного тунца с луком и сельдереем. Это простое блюдо готовится за несколько минут. Для его приготовления не требуется варить, жарить или запекать ингредиенты. Салат хорош сам по себе, но существует множество креативных способов его подачи.

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