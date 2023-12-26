Как правильно варить пельмени: маленькие секреты больших любителей

Чтобы пельмени не разварились и были вкусными и сочными, нужно знать несколько хитростей их приготовления.

Сварить идеальные пельмени – это целое кулинарное искусство. Но если знать несколько маленьких хитростей, овладеть этим искусством может каждый. О секретах варки пельменей, проверенных годами и килограммами этого популярного блюда, рассказал сайт Cactus.

Начните с выбора качественного продукта, вне зависимости от того, приготовлены ли пельмени дома или куплены в магазине. Ключевое – это свежесть и натуральность ингредиентов. Ориентируйтесь на отзывы тех людей, чьим вкусам вы доверяете, и на цену – пельмени с начинкой из натурального мяса просто не могут стоить очень дешево.

Секреты идеально сваренных пельменей

Если вы купили замороженные пельмени, первое, что нужно сделать – это дать им немного согреться, иначе от резкого перепада температур при варке тесто может порваться.

Для этого вскройте упаковку и разложите пельмени на доске тонким слоем. Пока вы подготовите все остальное, пройдет минут 10-15. Этого будет достаточно, чтобы ваши пельмени "акклиматизировались", полностью размораживать их не нужно.

Для варки пельменей возьмите достаточно большую кастрюлю: на 1 кг пельменей вам понадобится не меньше 2,5 литров воды, чтобы пельмени могли свободно плавать в кастрюле. Воду слегка подсолите, по желанию можно добавить лавровый лист или перец горошком для аромата.

Поставьте кастрюлю с водой на сильный огонь. Как только вода закипит, аккуратно выложите пельмени в кастрюлю и сразу помешайте шумовкой или ложкой с длинной ручкой, чтобы они не прилипли ко дну.

Варите пельмени, не закрывая кастрюлю крышкой. Первые несколько минут часто помешивайте пельмени, потому что опасность прилипания ко дну остается до тех пор, пока они не начнут всплывать на поверхность, это займет 5-8 минут в зависимости от размера пельмешек и толщины теста.

Когда вода закипит, уменьшите огонь, чтобы пельмени едва кипели. Если вода будет бурлить слишком сильно, тесто может развариться и порваться.

После того как пельмени всплывут, дайте им повариться еще 2-3 минуты. А теперь самый большой секрет опытных любителей пельменей: готовность проверяйте на вкус!

Достаньте один пельмень из кастрюли, разломайте его вилкой и попробуйте тесто в самом толстом месте. Если на вкус вас все устраивает, выключайте огонь. Если тесто по вкусу сыровато, дайте пельменям покипеть еще 1-2 минуты. Начинку из пробного пельменя просто съешьте, она точно уже готова, как только пельмени всплыли.

Когда на ваш вкус пельмени готовы, достаньте их из кастрюли шумовкой. Даже если вы сварили излишек пельменей, не оставляйте их в бульоне, так как тесто может раскиснуть. Выложите их в миску и добавьте сливочное масло. Потом их можно будет разогреть в микроволновке или на сковороде

С чем подавать пельмени

Пельмени настолько популярное блюдо, что даже классических вариантов подачи существует несколько. К пельменям можно подать:

сметану;

уксус;

черный молотый перец или острый чили;

горчицу;

томатный соус.

Вы также можете поэкспериментировать и с другими соусами и добавками. Пельмени можно посыпать тертым сыром, добавить соус песто, аджику или терияки.

Еще один вариант подачи – в виде супа в том бульоне, в котором варились пельмени.

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