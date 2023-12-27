Как удалить жирные пятна с праздничной скатерти: проверенные методы

Жирные пятна на скатерти – не приговор. Главное – вовремя приступить к их удалению. Своевременная чистка поможет сохранить скатерть в идеальном состоянии.

Праздничные застолья часто оставляют после себя не только хорошие воспоминания, но и следы на скатертях, особенно жирные пятна, удаление которых может показаться сложной и непосильной задачей, сообщает Vikna.tv.

Предварительная обработка

Сначала аккуратно снимите излишки жира с помощью бумажного полотенца, старайтесь не растягивать пятно. Затем посыпьте пятно тальком, кукурузным крахмалом или детской присыпкой, которые впитают жир. Оставьте на 15-20 минут, после чего аккуратно уберите порошок.

Использование стирального мыла

Нанесите немного стирального мыла непосредственно на пятно и оставьте на некоторое время. После этого аккуратно потрите область пятна, и затем прополощите холодной водой.

Применение средства для посуды

Жидкость для мытья посуды также эффективна против жирных пятен. Нанесите небольшое количество на пятно, слегка вотрите и оставьте на 5-10 минут. После этого промойте область теплой водой.

Использование уксуса и соды

Смешайте равные части уксуса и воды, нанесите раствор на пятно. После этого посыпьте немного пищевой соды на обработанную область и аккуратно вотрите щеткой. Затем прополощите холодной водой.

Стирка в стиральной машине

После предварительной обработки пятен стирайте скатерть в стиральной машине с использованием качественного стирального порошка. Выберите программу для деликатных тканей и добавьте дополнительный ополаскиватель.

Сушка и глажка

После стирки не стоит сушить скатерть в сушильной машине, лучше развесить ее на открытом воздухе. Перед глажкой убедитесь, что пятно полностью исчезло, так как высокая температура утюга может закрепить остатки пятна.

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