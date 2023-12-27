Как приготовить рыбный холодец: рецепт праздничного блюда
Рыбный холодец — это блюдо, которое идеально подходит для праздничного стола. Оно пользуется популярностью благодаря своему нежному вкусу и эстетической подаче.
Традиционный рецепт рыбного холодца отличается своей изысканностью и необыкновенно нежным вкусом. В тоже время это — бюджетное блюдо, так как варится из рыбных "запчастей". Для его приготовления используют головы, хребты и хвосты любого сорта рыбы: карпа, толстолобика, щуки, семги. Его можно приготовить на Новый год, сообщает Стена.
Ингредиенты
Основные продукты для 6 порций:
- рыба (лучше всего подходят хвост, голова и филе крупной речной рыбы) — 1 кг;
- морковь — 2 шт.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- корень петрушки — 1 шт.;
- лавровый лист — 2-3 шт.;
- черный перец горошком — 5-6 шт.;
- желатин — 20 г;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Шаг 1. Промойте все части рыбы под проточной водой, поместите в большую кастрюлю, залейте водой так, чтобы она полностью покрыла все куски. Доведите до кипения, варите на небольшом огне в течение 2-3 часов. Следите, чтобы жидкость не сильно выкипела.
Шаг 2. Очистите морковь, корень петрушки и лук. Добавьте их в кастрюлю к рыбе вместе с лавровым листом и черным перцем. Посолите.
Шаг 3. Готовую рыбу аккуратно выньте ее из бульона, отделите мясо от костей и нарежьте на небольшие куски.
Шаг 4. Процедите бульон через мелкое сито или марлю. Разведите желатин в небольшом количестве холодной воды, затем добавьте его в горячий бульон и хорошо перемешайте.
Шаг 5. В формы для холодца уложите кусочки рыбы, морковь (можно нарезать кружочками или цветочками для украшения). Залейте бульоном. Сверху можно также положить веточки свежей петрушки.
Шаг 6. Поместите формы в холодильник минимум на 5-6 часов, лучше на ночь, до полного застывания. Подавайте рыбный холодец охлажденным.
Ранее, Фокус писал, как приготовить вкусный холодец. Холодец — это традиционное украинское блюдо, которое готовится на праздники. И на Новый год, и на Рождество тоже.