Новогоднее меню: три необычных рецепта фаршированных яиц

Фаршированные яйца — это универсальная закуска, которая великолепно подходит для новогоднего стола и готовится легко и быстро. А для ее приготовления подойдут самые разнообразные ингредиенты.

Что делать, если ваши гости любят фаршрованные яйца, а вам хочется подать на новогодний стол что-то новое и необычное? Выход есть – приготовьте эту традиционную закуску с новыми неожиданными начинками. Рецептами трех оригинальных рецептов, которые придадут празднику особое настроение, поделилось издание "ВСВІТІ".

Фаршированные яйца с кремом из авокадо и беконом

Фаршированные яйца с кремом из авокадо и беконом Фото: ВСВІТІ

Если вы любите гуакамоле, эта начинка для фаршированных яиц обязательно вам понравится.

Ингредиенты:

яйца – 12 шт.;

бекон – 6 ломтиков;

авокадо – 2 шт.;

сок лайма – 1 ст. л.;

сушеный чеснок – ¼ ч. л.;

соль – ½ ч. л.;

черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление

Сваренные вкрутую яйца разрежьте пополам и разделите на желтки и белки. Бекон мелко нарежьте и поджарьте до хрустящего состояния. Выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Авокадо нарежьте на кусочки и взбейте в блендере вместе с желтками, соком лайма, чесноком, солью и перцем до кремообразной консистенции. Наполните половинки яиц кремом, украсьте беконом. Чтобы закуска выглядела эстетично, наполняйте половинки яиц с помощью кондитерского мешка с фигурной насадкой.

Фаршированные яйца с красной рыбой и зеленью

Фаршированные яйца с красной рыбой и зеленью Фото: ВСВІТІ

Фаршированные яйца по этому рецепту будут смотреться на столе очень ярко и красиво, а вкус порадует даже самых требовательных гурманов.

Ингредиенты:

яйца – 6 шт.;

укроп – по вкусу;

майонез – 1-2 ст. л.;

соль – по вкусу;

черный молотый перец – по вкусу;

слабосоленая или подкопченная красная рыба – по вкусу;

петрушка – несколько веточек;

молотая паприка – ½ ч. л.

Приготовление

Сваренные вкрутую яйца разрежьте вдоль, аккуратно отделите белки от желтков. Желтки разомните вилкой, смешайте с укропом и майонезом, добавьте соль и перец. Рыбу нарежьте на небольшие треугольнички. Наполните белки желточной смесью, сверху уложите рыбу и украсьте петрушкой. Посыпьте паприкой.

Фаршированные яйца с маринованными огурцами

Фаршированные яйца с маринованными огурцами Фото: ВСВІТІ

Маринованные огурцы прекрасно сочетаются с кремовой начинкой.

Ингредиенты:

яйца – 12 шт.;

дижонская горчица – 1-2 ст. л.;

майонез – по вкусу;

соль – по вкусу;

маринованные огурцы – 1-2 шт.;

укроп – 1 веточка;

молотая паприка – по вкусу.

Приготовление

Сваренные вкрутую яйца разрежьте и отделите белки от желтков. Желтки разотрите с горчицей и майонезом, добавьте соль. Огурцы нарежьте тонкими кружочками, укроп мелко нарубите. Наполните белки начинкой, украсьте огурцами и посыпьте паприкой.

Напомним рецепт красивой закуски "Новогодний салют" на праздничный стол со шпротами. На приготовление этой праздничной закуски уйдет всего полчаса, а результат не только украсит новогодний стол, но и будет восхитительно вкусным.

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