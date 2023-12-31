Быстрый рецепт закуски для новогоднего стола: канапе с сыром и вялеными томатами

Эти канапе с сыром и вялеными томатами — идеальный выбор для новогоднего стола. Они не только вкусные, но и очень красиво смотрятся.

Рецептов канапе много, но все они просты в исполнении. Самое главное — правильно сочетать ингредиенты. Попробуйте канапе с сыром и вялеными помидорами, сообщает Recept.

Ингредиенты

багет — 1 штука;

крем-сыр — 200 г;

вяленые томаты — 100 г;

оливки без косточек — 50 г;

рукола или другая зелень — для украшения;

оливковое масло — для смазывания;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Багет нарежьте на небольшие ломтики толщиной около 1 см. Слегка подсушите их на сковороде или в духовке.

Шаг 2. Крем-сыр размягчите вилкой и приправьте солью и перцем по вкусу.

Шаг 3. Вяленые томаты нарежьте небольшими кусочками. Оливки разрежьте на половинки.

Шаг 4. На каждый ломтик багета намажьте крем-сыр, сверху положите кусочек вяленого томата и половинку оливки.

Шаг 5. Украсьте каждое канапе листиком руколы или другой зелени.

Шаг 6. Перед подачей канапе можно слегка сбрызнуть оливковым маслом.

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