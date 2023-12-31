Закусочные рулетики из лаваша с крем-сыром и овощами: быстрый рецепт

Рулетики из лаваша с крем-сыром и овощами — это легкая и элегантная закуска, которая идеально подойдет для новогоднего стола.

Рулетики из лаваша с крем-сыром не только прекрасно сочетаются с различными напитками, но и выглядят очень празднично, сообщает Smachno.

Ингредиенты

лаваш армянский — 2 листа;

крем-сыр — 200 г;

красный болгарский перец — 1 штука;

огурец — 1 штука;

свежий укроп — небольшой пучок;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Болгарский перец вымойте, удалите семена и нарежьте тонкими полосками. Огурец вымойте и нарежьте тонкими ломтиками.

Шаг 2. Укроп мелко порубите. Крем-сыр размягчите и смешайте с укропом, добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 3. Лаваш разложите на рабочей поверхности. Равномерно намажьте каждый лист смесью крем-сыра с укропом.

Шаг 4. На один край лаваша выложите полоски перца и огурца. Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет.

Шаг 5. Перед подачей нарежьте рулетики на порционные кусочки толщиной около 2 см.

Шаг 6. Уложите рулетики на блюдо и украсьте свежей зеленью.

Эти рулетики с крем-сыром и овощами будут отлично смотреться на вашем праздничном столе и обязательно понравятся гостям.

Также вы можете приготовить лаваш с грибами и сыром в духовке. Это блюдо под силу приготовить даже начинающей хозяйке. Готовится рулет очень просто и быстро, а получается вкусно и красиво. Такое блюдо можно приготовить на новогодний стол.