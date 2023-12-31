Шоколадные фруктовые шашлычки: рецепт сладкой закуски

Шоколадные шашлычки станут настоящим украшением вашего праздничного новогоднего стола. Приготовить такое блюдо очень легко.

Шоколадные фруктовые шашлычки — это простая сладкая закуска. Такой десерт добавит изысканности и праздничного настроения. Сочетание свежих фруктов и ароматного шоколада несомненно понравится не только детям, но и взрослым, пишет Reciple.

Ингредиенты

свежие клубника, бананы, яблоки, виноград — все сразу или на ваш выбор;

темный или молочный шоколад — 200 г;

дробленый орех (грецкий орех, миндаль) — по желанию.

Приготовление

Шаг 1. Фрукты вымойте, очистите и нарежьте на крупные кусочки. Бананы можно нарезать кружочками, яблоки — кубиками, а клубнику и виноград оставить целыми.

Шаг 2. Шоколад разломайте на мелкие кусочки и растопите на водяной бане или в микроволновой печи.

Шаг 3. Возьмите деревянные шпажки и нанижите на них фрукты. Вы можете сделать шашлычки с одним видом фруктов или смешать разные.

Шаг 4. Окуните фруктовые шашлычки в растопленный шоколад, покрывая их равномерно.

Шаг 5. По желанию обваляйте шоколадные фрукты в дробленых орехах для дополнительной текстуры и вкуса.

Шаг 6. Дайте шоколаду застыть, поместив шашлычки на пергаментную бумагу.

Шаг 7. Украсьте готовые шоколадные фруктовые шашлычки свежей мятой.

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