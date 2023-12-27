Убийство Путина "кем-то из близкого окружения", теракты и кибератаки: все прогнозы Ванги на 2024 год

Согласно некоторым интерпретациям слов Ванги, война в Украине будет продолжаться, а в мире наступит неопределенность. Неназванная "большая страна" будет проводить атаки с использованиям биологического оружия.

Любители так называемых прогнозов от "балканского Нострадамуса" Вангелии Гуштеровой утверждают, что в новом году стоит ожидать атак с применением химического оружия и убийств мировых лидеров. Среди прочего, называется имя президента РФ Владимира Путина, которому якобы угрожает опасность от человека из кремлевского окружения. Об этом пишет The Daily Record.

Провидица-мистик из Болгарии Баба Ванга начала описывать пугающих события будущего с ранних лет. Считается, что "дар ясновидения" она обрела после того, как торнадо лишило ее зрения. Есть данные, что мировые правители, такие как болгарский царь Борис III и советский генсек Леонид Брежнев, консультировались у нее. И хотя она умерла в 1996 году, последователи продолжают читать оставленные записи и составлять мрачные прогнозы. Некоторые поклонники утверждают, что она смогла предвидеть гибель принцессы Дианы, аварию на подлодке "Курск", атаку 11 сентября, а также коронавирусную пандемию.

Утверждается, что в списке событий 2024 года может быть и убийство российского президента Путина, который якобы погибнет от руки "соратника и соотечественника". Война в Украине будет продолжаться, а в мире после Путина наступит неопределенность. Согласно пророчествам, Европу в 2024 году охватят теракты, а неназванная "большая страна" будет устраивать атаки с использованиям биологического оружия, согласно некоторым интерпретациям.

Провидица также якобы утверждала о крупным экономическом кризисе в Европе. Растущие долги и геополитическая напряженность ведут мировую экономику к хаосу. Баба Ванга предсказывает климатические изменения, на протяжении всего года 2024 года стоит быть готовым к ужасающим природным явлениям.

Прогнозируются и атаки в киберпространстве и на критическую инфраструктуру — сети электропередачи и водные резервуары.

Хорошие предсказания Ванги на 2024 год

Среди положительных прогнозов Бабы Ванги можно выделить появление новых методик лечения заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и рак, а также прорывы в технологическом секторе, например в квантовой инженерии.

Эти прогнозы не ограничиваются только 2024 годом. В 2028 ожидается, что глобальный голод удастся остановить, в 2076-м вернется коммунизм, а уже к 2304 году люди смогут путешествовать во времени.

Но ко всему этому примешивается изрядная доля скептицизма. Например, в уходящем году Ванга также прогнозировала, что на планету обрушится космический шторм, а также атаки с использованием ядерного биооружия. Но до конца года остается несколько дней…

Напомним, что 11-летняя школьница знала, что после Рождества произойдет что-то плохое и смогла предотвратить катастрофу.

Также сообщалось, что командующий группировкой войск "Таврия" прогнозирует тяжелый 2024 год. По его словам, задача "завершить войну" не стоит, потому что Украине нужна только победа.