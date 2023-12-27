Как быстро приготовить картошку: 5 проверенных правил

Всего несколько простых правил помогут существенно сэкономить время приготовления картофеля. При этом его вкус и вид будут лучше, чем при традиционном приготовлении.

Картофель – один из главных ингредиентов большинства салатов, которые хозяйки так любят готовить в праздничные дни. Практически всегда для блюда необходим вареный картофель, и на его приготовление тоже уходит время. Приготовить картофель можно гораздо быстрее. Как именно, рассказывает ресурс Epi Test Kitchen.

Готовьте на пару

Приготовление картофеля на пару имеет все преимущества кипячения — отсутствие кулинарного масла, не требует особой очистки — и занимает гораздо меньше времени. Почему? Вы ждете, пока закипит небольшое количество воды, а не вся кастрюля. Поэтому в следующий раз, когда вы будете готовить картофель для другого блюда или просто размягчать его, попробуйте приготовить его на пару, а не варить. И еще один плюс. В отличие от большой кастрюли с кипящей водой, пар существенно не ухудшит вкус картофеля.

Налейте на дно кастрюли немного воды, добавляя по мере испарения, а картофель выложите сверху на решетку или подставку для приготовления на пару.

Нарезайте правильно

Нарезка картофеля на более мелкие кусочки помогает ему приготовиться быстрее. Только не забудьте нарезать картофель на кусочки одинакового размера, чтобы он равномерно приготовился. Нарезанный и приготовленный картофель лучше впитывает заправки и начинки, делая все, от картофельных салатов до жареных картошек, еще более ароматными.

Используйте микроволновку

Вы не можете рассчитывать на то, что микроволновая печь хорошо приготовит картофель, но она точно размягчит картофель и подготовит его к следующему шагу, будь то использование для пюре, запекание или ингредиент для салата. Помойте картофель, проколите вилкой несколько отверстий в каждом и поставьте в микроволновую печь на высокую мощность на 3-4 минуты, перевернув один раз. При желании можно сложить картофель в рукав для запекания. Плюс такого способа в том, что картофель получается максимально вкусный и не перебирает воды, а также не теряет свои качества.

Вовремя солите

Важно вовремя добавить соль. Сделать это нужно сразу после закипания картошки. Такая хитрость не только поможет ускорить процесс варки, но еще и подчеркнет вкус гарнира.

Выбирайте большую посуду

Чем больше места у вашего картофеля, тем больше воздуха может циркулировать вокруг него и тем больше тепла попадает в каждый кусочек картофеля. В результате он быстрее приготовится. Еще один способ ускорить приготовление – сложить нарезанный, приправленный и смазанный маслом картофель стопкой на решетке, установленной на противне с бортиками для максимальной циркуляции горячего воздуха, а если в вашей духовке есть режим конвекции, это тоже сэкономит несколько минут.

Если же вы решили сварить картошку, то для этого отлично кастрюля с тонким дном и плотной крышкой.

Ранее Фокус писал, как правильно пожарить картошку.