Уникальная техника: художник-самоучка рисует десятью кистями одновременно (видео, фото)

Художник Филингер утверждает, что техника рисования "десятью кистями" заставляет его мозг работать иначе.

Серж Филингер — художник-самоучка, получивший известность в мире искусства изобретением техники рисования "десяти кистей", при которой он прикрепляет кисть к каждому из своих пальцев и использует их одновременно, сообщает CGTN.

Для большинства людей провести по холсту одной кистью, чтобы создать хоть сколько-нибудь приличное произведение искусства, практически невозможно, но есть один человек, который совершенствует эту уникальную технику уже более десяти лет.

Идея рисовать несколькими кистями одновременно возникла у Филингера видимо после того, как его раздражала необходимость регулярно менять кисти во время художественного процесса. Сначала он нашел способ прикрепить к пальцам правой руки три кисти, а, привыкнув к ним, добавил еще две кисти на левую руку. Вскоре к каждому пальцу на обеих руках у него была прикреплена кисточка.

"Сначала я прикрепил три кисти к пальцам правой руки и попробовал рисовать вот так. Я подумал: "Ух ты, это круто и очень удобно". Цвета сразу смешиваются. Затем я прикрепил кисти к левой руке. В итоге у меня получилось 10 кистей. Я сделал очень удобные подставки для пальцев", — рассказал Серж.

Он утверждает, что техника рисования "десятью кистями" заставляет его мозг работать иначе, чем при использовании одной кисти, создавая новые нейронные связи и активируя правое полушарие мозга.

Художник-самоучка сначала отточил свои навыки традиционной техники масляной живописи, а затем экспериментировал с несколькими кистями одновременно и освоил различные стили, от экспрессионизма до гиперреализма.

На протяжении многих лет Серж Филинджер демонстрирует свою уникальную технику живописи на выставках в Германии, Италии и Польше, а в последние пару лет он продвигает свои навыки по всей территории США.

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