Рецепт новогоднего горячего шоколада: быстро и очень вкусно

Горячий шоколад станет отличным дополнением к новогоднему угощению и обязательно понравится всем вашим гостям.

Горячий шоколад – это уютный и вкусный напиток, который идеально подходит для создания праздничной атмосферы на Новый год. Его богатый вкус и аромат согреют в холодные зимние вечера и добавят изюминку вашему праздничному столу, сообщает УНИАН.

Ингредиенты

Для приготовления напитка понадобятся следующие продукты:

темный шоколад — 100 г;

молоко — 500 мл;

сливки (жирностью 30-35%) — 100 мл;

сахар — по вкусу;

корица — 1 палочка;

ванильный экстракт — 1 чайная ложка;

шоколадная стружка или какао-порошок для украшения;

зефир или маршмеллоу для подачи.

Приготовление

Шаг 1. Нарежьте темный шоколад на мелкие кусочки.

Шаг 2. В кастрюле подогрейте молоко вместе с корицей до теплого состояния, но не доводите до кипения.

Шаг 3. Добавьте в молоко нарезанный шоколад, перемешивайте, пока шоколад полностью не растворится.

Шаг 4. Влейте сливки и добавьте сахар по вкусу. Доведите напиток до желаемой температуры, при этом постоянно помешивая.

Шаг 5. Добавьте ванильный экстракт и перемешайте.

Шаг 6. Снимите напиток с плиты и уберите палочку корицы.

Шаг 7. Разлейте горячий шоколад по кружкам, украсьте их шоколадной стружкой или какао-порошком.

Шаг 8. Подавайте горячий шоколад с зефиром или маршмеллоу, которые можно положить прямо в кружку.

Ранее Фокус сообщал, что ученые перечислили преимущества темного шоколада. Темный шоколад отличается богатым содержанием какао — его значительно больше, чем в молочном или белом шоколаде.