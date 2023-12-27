Опасно для здоровья и жизни: 6 продуктов, которые нельзя давать кошкам

Далеко не все продукты с нашего стола можно давать кошкам. Многие из них богут быть для животных токсичными и даже опасными для здоровья.

Очень часто владельцы домашних кошек норовят накормить их вкусной "человеческой" едой. Однако далеко не все продукты подходят для животных и могут вызвать у них непредсказуемую реакцию и проблемы со здоровьем. В своем блоге Марта Стюарт, эксперт по домоводству, после консультаций с ветврачами назвала шесть продуктов, которые категорически не рекомендует давать кошкам.

Виноград и изюм

Хотя виноград и изюм – очень вкусные и любимые многими лакомства, они могут вызвать повреждение почек у кошек.

"Последние данные свидетельствуют о том, что уровень винной кислоты в винограде и изюме может быть основной причиной токсичности для кошек. Воздействие приводит к накоплению в почках дубильных веществ и других элементов, которые кошки не могут переработать", – рассказада Уитни Миллер, главный ветеринар Petco.

"Симптомы вялости, отсутствия аппетита и обезвоживания обычно начинаются в течение первых 24 часов и перерастают в признаки почечной недостаточности, такие как рвота, чрезмерная жажда или мочеиспускание, боли в животе и кома.

Виноград может вызвать повреждение почек у кошек Фото: Freepik

Шоколад

Шоколад (как и другие продукты, содержащие кофеин) токсичен для кошек.

"Шоколад содержит метилксантины — кофеин и теобромин — которые способствуют его токсическим свойствам, но концентрация теобромина выше, чем у кофеина. В белом или молочном шоколаде меньше токсичных компонентов, чем в выпечке или темном шоколаде", — объяснила Карли Фокс, старший ветеринар Медицинского центра животных Шварцмана в Нью-Йорке.

Симптомы могут варьироваться в зависимости от количества и типа съеденного шоколада, но обычно варьируются от рвоты и диареи до гипертонии и судорог.

Шоколад содержит метилксантин, представляющий опасность для кошек Фото: Freepik

Лук и чеснок

Лук и чеснок могут быть опасны для кошек.

"Лук, включая зеленый лук, зеленый лук и лук-шалот, а также чеснок, токсичны для кошек во всех формах, поскольку он содержит сульфоксиды и алифатические сульфидные соединения, которые могут вызвать окислительное повреждение клеток. Хотя лук наиболее токсичен в больших количествах, концентрированные порошки из шкафа для специй или суповые смеси могут вызвать побочные реакции при проглатывании кошкой", – подчеркнула доктор Миллер.

Эти продукты обычно вызывают разрушение эритроцитов и в конечном итоге приводят к анемии. Симптомы отравления могут включать вялость, бледность десен и изменение цвета мочи.

Лук токсичен для кошек Фото: Freepik

Молочные продукты

Большинству кошек не хватает того же фермента, переваривающего молочные продукты, что и людям с непереносимостью лактозы. По этой причине владельцам животных следует избегать давать питомцам молочные продукты, такие как молоко и сыр.

"Поскольку котята привыкли пить молоко своей матери, как только они перестанут пить молоко, их организм перестанет расщеплять лактозу. У многих кошек употребление или употребление молочных продуктов может вызвать расстройство желудка или вызвать рвоту и диарею", – отметил Гэри Рихтер, основатель Ultimate Pet Nutrition.

Сыр, молоко и другие молочные продукты не подходят для кошек Фото: SciTechDaily

Сырое мясо

Точно так же, как у людей может возникнуть неблагоприятная реакция на сырое мясо, у кошек вполне вероятно то же. Сырой белок, в том числе сырые куриные яйца, может привести к отравлению животных сальмонеллой или кишечной палочкой. Признаками того, что ваша кошка съела сырое мясо, могут быть рвота, диарея и вялость.

Сырое мясо кошкам давать нельзы, потому что это чревато последствиями Фото: Unsplash

Рыба с костями

Многие кошки любят лосося и тунца, но важно убедиться, что в этих белках нет костей, прежде чем кормить ими четвероногого друга.

"Кости сами по себе не токсичны, но способны вызвать серьезное желудочно-кишечное расстройство, переломы зубов или застрять в пищеводе или кишечном тракте, что приводит к необходимости экстренной процедуры. Проглатывание может вызвать рвоту, диарею, отсутствие аппетита, рвоту и чрезмерное слюнотечение", – предупредила доктор Фокс.

Рыба, которую вы даете кошке, должна быть без костей Фото: pexels.com

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