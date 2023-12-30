Кто придумал колбасу: от древних рецептов до современных деликатесов

Можно долго спорить о том, какие колбасы вкуснее или какая технология более правильная, но у каждого вида этого гастрономического чуда найдутся верные поклонники во всем мире.

Видя огромный ассортимент колбасных изделий на полках супермаркетов, трудно себе представить, что когда-то это был простой и чуть ли не единственный способ надолго сохранить запасы мяса, а специи добавлялись не для изысканного вкуса, а в качестве консервантов. Об эволюции колбасы до кулинарных шедевров, признанных во всем мире, рассказал сайт Food&Mood.

История появления колбасы

Изначально колбасу придумали, чтобы сохранить запасы мяса, которые было удобно брать с собой в путешествия и военные походы. Для этого измельченное натуральное мясо пересыпали специями и солью и наталкивали в очищенные кишки.

Первые упоминания о колбасе встречаются у древних китайцев и греков в 500 году до нашей эры, но в наше время невозможно точно установить, кто именно придумал колбасу.

Такие колбасы сначала просто вялили в тени. Потом появилась технология копчения над костром. Копчение ускоряло процесс сушки и отпугивало насекомых. Такая обработка, которую в наше время называют "санитарным копчением", делала срок хранения колбас еще длиннее.

Оказалось, что хранить и продавать колбасу очень удобно, поэтому она быстро завоевала популярность как у поваров, так и у торговцев. С этого момента колбаса стала предметом кулинарного искусства – придумывались рецепты и технологии, изобретались новые способы хранения, ипользовались всевозможные добавки.

В те давние времена колбасы изготавливались только из лучшего и полностью натурального сырья и были дорогим продуктом. Каждый колбасник гордился своим рецептом, хранил его в строжайшей тайне и передавал по наследству.

В средние века наметилась географическая разница в технологии изготовления колбас. В холодном климате их чаще коптили, а в жарком – вялили на солнце.

Колбасная география

С течением времени в каждой стране сложились свои традиции изготовления колбас. Многие из этих произведений кулинарного искусства известны во всем мире:

азиатские страны и Кавказ славятся сыровяленными колбасами из цельного куска мяса – бастурма, суджук, казы;

итальянский шедевр – салями, которая сушится на солнце и покрывается специальной плесенью для лучшего хранения;

уникальная французская колбаса андуй – готовится из потрохов с большим количеством специй;

испанские колбаски чоризо – деликатес из свиного фарша и паприки ярко красного цвета.

Признанными экспертами колбасного дела считаются немцы и австрийцы, где колбаса считается почти национальным символом. Одни из самых известных и популярных – колбаски Братвурст, которые жарят на сковороде или гриле.

Современные технологии изготовления колбас

В наше время сортов колбас так много, что каждый может выбрать продукт на свой вкус и кошелек. Но все таки всю колбасу можно разделить на несколько групп, которые имеют разные технологии изготовления и срок годности:

Вареная колбаса – скоропортящийся продукт, содержит 20-30% жира. Считается диетической и низкокалорийной, но дешевые сорта содержат много искусственных добавок и мало мяса.

Варено-копченая колбаса – хранится до 15 суток, содержит 30-40% жира. В нее тоже часто добавляют большок количество добавок, среди самых безобидных – крахмал или мука, сало, молоко и вода.

Полукопченая колбаса – хранится 2-3 недели, содержит 20-40% жира. Такую колбасу перед копчением несколько часов выдерживают при нулевой температуре, что увеличивает ее срок годности. При вымешивании фарш тоже обязательно охлаждают, добавляя лед.

Сырокопченая колбаса – хранится примерно месяц, содержит 28-55% жира. Готовится такой продукт с добавлением разного алкоголя и специй, а фарш перед копчением вызревает около 2 месяцев.

Сыровяленая колбаса – хранится очень долго, содержит 30-40% жира. Это настоящие деликатесы в мире колбас, которые вызревают и сушатся естественным образом без термообработки.

Напомним простой рецепт домашней куриной колбасы. Куриная колбаса готовится по тому же принципу, что и домашняя свиная колбаса.

Ранее Фокус писал, как делаются веганские колбасы на самом деле. При производстве используют текстурированный растительный белок, чтобы сделать продукт по вкусу похожим на свиную колбасу.