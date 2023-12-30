Из тыквы и ананасов: две необычные закуски для новогоднего стола

Красивые закуски могут легко создать праздничную атмосферу за столом. А необычное сочетание вкусов в этих двух рецептах приятно удивит вас и ваших гостей.

Холодные закуски являются неотъемлемой частью любого торжественного застолья. Они не требуют много времени для готовки, для них легко придумать интересную и красивую подачу, а использовать можно практически любые продукты, которые найдутся в доме. Чтобы порадовать и удивить своих гостей, приготовьте две простые, но очень вкусные и интересные закуски, которыми поделился сайт "ВСВІТІ".

Рулетики из ветчины с сыром и ананасами

Рулетики из ветчины с сыром и ананасами Фото: ВСВІТІ

Эта закуска особенно понравится тем, кто любит салаты с ананасами.

Ингредиенты:

любой твердый сыр – 150-200 г;

консервированные ананасы – по вкусу;

укроп или петрушка – несколько веточек;

майонез – по вкусу;

ветчина – 8–10 тонких ломтиков.

Приготовление

Натрите сыр, мелко нарежьте ананасы и зелень. Все перемешайте с майонезом. На каждый ломтик ветчины выложите начинку и сверните в рулетик. Тарелку для подачи украсьте свежей зеленью.

Необычная закуска с креветками и тыквой

Необычная закуска с креветками и тыквой Фото: ВСВІТІ

Сладкий вкус печеной тыквы прекрасно сочетается с нежным сливочным сыром и креветками.

Ингредиенты:

тыква – 250-300 г;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

оливковое масло – 1 ч.л. для запекания и жарки;

креветки – 6-8 штук;

крем-сыр (можно использовать маскарпоне или филадельфию) – 4-6 ст. л.;

зелень – по вкусу.

Приготовление

Тыкву нарежьте крупными, одинаковыми кусочками. Для этого можно использовать кондитерские вырубки для печенья. Посолите, поперчите и сбрызните маслом кусочки тыквы. Разогрейте духовку до 180°С. Противень застелите фольгой, разложите на ней подготовленные кусочки тыквы и запекайте около 20 минут, пока тыква не станет мягкой. Креветки обжарьте на растительном масле с каждой стороны по 1-2 минуты, посолите и остудите. Остывшие кусочки тыквы смажьте сыром, по желанию посолите. Сверху положите креветку и украсьте зеленью.

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