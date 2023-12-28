Идеальный гарнир легко и просто: как сварить вкусный и рассыпчатый булгур

Булгур – не только отличный гарнир на обед, но и вкусная начинка для пирожков, а также отличный ингредиент для салатов и супов. Главное – знать, как правильно готовить крупу.

Булгур – это пшеница, которую собирают в период молочной зрелости. Отличается булгур от обычной дробленой пшеницы тем, что перед перемалыванием его обрабатывают кипятком, высушивают и очищают от отрубей. Почему во многих странах так ценят булгур, в чем особенности этой крупы и как правильно ее варить, чтобы получился идеальный гарнир, рассказало издание Depo.

Чем полезен булгур

Эта крупа идеально подходит для диетического питания благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки. Гликемический индекс вареного булгура – 35, что существенно ниже, чем у гречки и риса. В булгуре содержится много клетчатки, калия, железа и кальция и витаминов группы В. Он также нормализует работу ЖКТ и очищает кишечник. Кроме этого, употребление блюд из булгура улучшает состояние волос, ногтей и кожи.

Булгур рекомендуют употреблять:

спортсменам;

диабетикам;

людям с лишним весом;

при сильном стрессе.

Что можно приготовить из булгура

Несмотря на то, что делается булгур из пшеницы, по вкусу он больше похож на рис. Больше всего блюда из булгура распространены на Ближнем Востоке и в странах Средиземноморья.

Эта универсальная крупа широко используется в различных кухнях мира.

В Турции, например, булгур традиционно служит гарниром к мясным и рыбным блюдам. Он может заменить рис в классических рецептах, таких как плов, голубцы или фаршированные перцы, а также добавляется в супы и салаты.

Булгур мелкой фракции используется для приготовления традиционного турецкого десерта кюфты.

Чтобы придать булгуру тонкий ореховый вкус, его можно немного обжарить на сливочном или растительном масле перед приготовлением.

Как сварить вкусный гарнир из булгура

Существует несколько способов приготовления булгура. Для приготовления простой каши булгур достаточно залить кипятком, укутать и дать набухнуть минут 40.

Однако, чтобы приготовить вкусный и рассыпчатый гарнир из булгура, его лучше сначала обжарить, а потом сварить.

Ингредиенты на одну порцию:

Булгур: 100 г;

Вода: 1 стакан;

Растительное или сливочное масло: 0,5 ст. л.;

Соль: по вкусу.

Приготовление:

Подготовьте необходимые ингредиенты: крупу, воду, немного масла и соль по вкусу. Нагрейте масло в кастрюле с толстым дном. Высыпьте булгур в разогретое масло и обжарьте, помешивая, до появления легкого орехового аромата. Осторожно частями влейте в кастрюлю кипяток и посолите по вкусу. После закипания уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите 20-30 минут. Готовый булгур впитает всю воду, разбухнет и останется рассыпчатым.

Для разнообразия в процессе обжаривания булгура можно добавить любимые специи, а после добавления воды – томатную пасту или соевый соус.

Напомним рецепт вкусного плова с булгуром от Евгения Клопотенко. Такой плов получается не менее вкусным, чем классически вариант с рисом, а булгур имеет интересное ореховое послевкусие.

Ранее Фокус писал, как приготовить свиные ребрышки на подушке из булгура с фасолью. Чтобы мясо хорошо пропиталось специями, нужно подержать его в маринаде пару часов.