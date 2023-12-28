28 декабря 2023 года: День Игнатия - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя рисковать и отказывать гостям. Среди главных примет в этот день — воробьи чирикают к потеплению.
Что случилось в этот день:
28 декабря православная церковь чтит память Преподобного Игнатия и день памяти святого апостола Никанора. Также сегодня отмечают Рождественский мясоед, так как 40-дневный пост позади и теперь можно смаковать мясными блюдами.
Что нельзя делать 28 декабря:
- рисковать;
- отказывать гостям;
- конфликтовать;
- сидеть на краю стола.
Народные приметы и поверья:
- если есть иней, то лето будет дождливым;
- снегопад — к хорошему урожаю хлеба;
- метель и вьюга — к дождливому лету;
- воробьи чирикают — ждите потепления;
- если рыба в водоеме неспокойная — будет снегопад.
День ангела празднуют:
Агафья, Антония, Ефим (Евфимий), Игнатий, Петр, Секунд, Симон, Феофил, Феофила.
А также в этот день:
1869 — в Огайо (США) Уильямом Семплом запатентована первая жевательная резинка;
1895 — в индийском салоне "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинок (Париж, Франция) состоялся публичный показ "Синематографа братьев Люмьер", что ознаменовало рождение кинематографа;
1895 — Немецкий физик В. Рентген в Вюрцбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей;
1973 — в Париже начата публикация романа-исследования А. И. Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ".