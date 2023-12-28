Склеим все: производитель суперклея придумал, как помирить королевскую семью (фото)

Рекламная кампания обыгрывает раскол в королевской семье и предлагает абсурдно упрощенное решение. При этом она не носит оскорбительного характера и вызывает улыбку.

Громкий разрыв принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей Великобритании нашел свое отражение не только в многочисленных интервью пары, колонках экспертов и документальных фильмах, но и в рекламе. В частности, производители суперклея Loctite использовали это противостояние в рекламе, пишет Daily Brand.

На рекламном изображении пользователи видят королевскую семью, включая Чарльза III с Камиллой, принца Уильяма с Кейт и троих их детей. На оторванном уголке кадра – Меган и Гарри. Именно этот недостающий элемент на изображении семейства и склеивает тюбик.

Производители суперклея прямо говорят, что их продукт способен склеить абсолютно все Фото: Loctite

"Склеит все", – гласит слоган кампании. Это – насмешливое предположение, что небольшое количество суперклея могло бы удержать проблемный дуэт в доме Виндзоров. Преувеличенная идея рекламы с юмором обыгрывает нереалистичную идею о том, что продукты Loctite могут исправить любой разлад – даже тот, который расшатывает многовековую организацию.

По мнению обозревателей, реклама представляет собой умный ход, основанный на продолжающемся увлечении британской публики драмой Гарри и Меган. Соответствуя новостной ленте, достойной сплетен, Loctite умудряется сохранять тон юмористическим, а не подлым. Разорванное фото визуально передает разрыв связей, оставляя при этом простор для трактовок о том, кто виноват. Реклама также избегает осуждения королевского раскола, а просто представляет Loctite как гипотетическое решение сложных ситуаций, пусть и сильно упрощенное.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри и Меган Маркл вспомнили свое первое Рождество в королевской семье.