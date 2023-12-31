Шоколадные фонданы с ягодным соусом: простой рецепт десерта для новогоднего стола

Праздничный вкус шоколадных фонданов с ягодным соусом оставит незабываемые впечатления у ваших гостей.

Шоколадные фонданы с ягодным соусом – это изысканный и, в то же время, простой в приготовлении десерт, который идеально подойдет для вашего новогоднего стола. Этот десерт отлично сочетается с шампанским или легкими десертными винами, пишет УНИАН.

Ингредиенты

Для фондана:

темный шоколад — 100 г;

сливочное масло — 100 г;

сахар — 1/2 стакана;

яйца — 3 штуки;

мука — 3 столовые ложки.

Для ягодного соуса:

свежие или замороженные ягоды (малина, клубника, смородина) — 200 г;

сахар — 2 столовые ложки;

вода — 50 мл.

Приготовление

Шаг 1. Растопите вместе темный шоколад и сливочное масло на водяной бане или в микроволновке.

Шаг 2. Взбейте яйца с сахаром до пышности. Аккуратно введите шоколадно-масляную смесь в яичную.

Шаг 3. Добавьте муку и перемешайте до однородности.

Шаг 4. Разлейте тесто по формочкам для кексов, предварительно смазанным маслом.

Шаг 5. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 200 градусах Цельсия в течение 10-12 минут.

Параллельно приготовьте ягодный соус: варите ягоды с сахаром и водой на медленном огне до состояния соуса.

Шаг 6: Подавайте фонданы горячими, полив сверху ягодным соусом.

Ранее Фокус писал, как приготовить горячий шоколад. Горячий шоколад станет отличным дополнением к новогоднему угощению и обязательно понравится всем вашим гостям.