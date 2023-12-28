Любовные советы: как найти парня за одну неделю

Скоростные свидания могут познакомить вас с любовью всей вашей жизни, а могут подарить человека, с которым вы будете дружить.

Мы живем в эпоху немедленности: хочется все сейчас и быстро. Даже любви. Хотя это не всегда может привести к длительным отношениям, вы можете найти бойфренда всего за 1 неделю. Об этом пишет Wiki How.

Выбор цели

Подумайте, кого вы хотите. Прежде всего: решите, с кем вы хотите иметь отношения, и запишите их характеристики. Используйте этот список, чтобы сузить поиск и сосредоточить свое внимание на парнях, с которыми, по вашему мнению, вы найдете общий язык.

Составьте список конкретных парней, которых вы знаете и которые вам могут быть интересны. Подумайте обо всех плюсах и минусах каждого: например, один может быть особенно милым, но, возможно, у вас с ним не так много общего. Не ищите только по внешнему виду, а подумайте о том, с кем вы на самом деле будете ладить и захотите строить отношения.

Важно Селена Гомес рассказала о своих отношениях с Бенни Бланко

Не бойтесь рассматривать парней, с которыми вы уже дружите, но были бы заинтересованы в них как в бойфрендах. Он может чувствовать то же самое к вам, но вы никогда не узнаете об этом, если не проявите инициативу первая.

Если вы хотите найти кого-то нового, подумайте, какой характер, физические и интеллектуальные качества парня вас интересуют. Так вы будете знать, что именно ищете.

Фото: Getty Images

Выйдите и начните искать

Проводите время в тех местах, где часто бывают парни, которые вам нравятся: кафе, библиотеки, спортзалы или другие заведения. Обязательно будьте в этот момент открытыми и доступными, демонстрируя свое желание знакомиться и идти на контакт.

Ходите в те места в одиночку, одетые так, чтобы произвести впечатление, и старайтесь привлечь чей-то взгляд взглядом и улыбкой.

Фото: Getty Images

Сайты и приложения

Ищите парней на сайтах знакомств и в специальных приложениях. Сейчас их есть довольно широкий выбор. Зарегистрируйтесь как минимум на 3 сайтах, чтобы у вас был широкий выбор.

Найдите 5 парней, которые могут вас заинтересовать, и которые соответствуют вашему возрасту, локации, личности или другим требованиям, и отправьте им электронное письмо. Начиная с 5, вы увеличиваете свои шансы встретиться с 1 из них и завязать роман до конца недели.

Фото: Getty Images

Свидание

Посетите встречу "тет-а-тет". Еще один надежный способ познакомиться с потенциальными парнями за короткий промежуток времени — это посетить тематические мероприятия или группу встреч, посвященную "одиночкам". Мало того, что будет много подходящих, заинтересованных холостяков, но у вас уже будет общее хобби.

Также пробуйте скоростные свидания. Они становятся все более популярным способом завязать роман и быстро найти "вторую половинку". Ищите в сети любые скоростные свидания в вашем регионе и регистрируйтесь. Возможно, вы просто найдете кого-то, кого бы хотели видеть больше, только после одной попытки найти кого-то. Это не обязательно может быть любовь всей вашей жизни. Возможно, это будет человек, который станет вашим хорошим другом.

Фото: Getty Images

Внешний вид

Носите одежду, подходящую к вашему типу фигуры и цветам, которые дополняют ваш тон кожи, глаз и/или волос. Подчеркните свои лучшие черты с помощью дополнительного макияжа или прически.

Вам не обязательно быть слишком привлекательными, но приложите немного усилий в течение недели, когда вы пытаетесь привлечь внимание своего потенциального бойфренда.

Развивайте привлекательное отношение и личность. Внешний вид — это не единственное, что входит в состав привлекательности. Ваше поведение и манеры также могут восхищать.

Уверенность

Будьте уверены, смелы и проявляйте инициативу, чтобы поговорить с парнем, который вас интересует. Уверенность является привлекательным качеством, и он начнет понимать намек, что нравится вам, если вы приложите усилия, чтобы привлечь к нему внимание. Однако не переусердствуйте и не будьте слишком активными в общении, особенно если ваш потенциальный партнер несколько застенчив. Попробуйте сделать так, чтобы он чувствовал себя комфортно и непринужденно во время ваших встреч.

В частности, не забудьте часто делать ему комплименты, чтобы он чувствовал себя уверенно рядом с вами. Время от времени касайтесь его руки во время вашего разговора, чтобы привлечь его внимание и показать, что вам комфортно с ним.

Напомним, жительница Канада поделилась своим опытом отношений с деревом.

Также Фокус писал о секрете счастливого брака принца Уильяма и Кейт Миддлтон.