Психологическая роль: зачем в лифте вешают зеркало

В лифтах часто можно увидеть зеркало, но вешают его не только для того, чтобы было комфортно подправить макияж перед выходом на улицу. У зеркала есть и психологическая роль.

Зеркала в лифте многие воспринимают, как удобный аксессуар, благодаря которому можно бросить на себя последний оценивающий взгляд перед тем, как выйти из дома. Девушки часто даже подправляют макияж. Однако, хотя мы склонны использовать зеркала в лифтах в качестве туалетного аксессуара, есть и другие, более важные причины, по которым вы сталкиваетесь с собственным отражением, когда входите в лифт. Об этом пишет Gartec.

Зеркало в лифте имеет не только эстетическую функцию, но и психологическую, социальную и информационную ценность для пассажиров.

Психологический комфорт в лифте

Клаустрофобия в лифте — очень распространенная проблема для многих людей. Маленькое пространство, нехватка воздуха, невозможность увидеть, что происходит извне, — все это факторы, которые способствуют возникновению такого рода беспокойства в небольших помещениях, которое вызывает у повышенное потоотделение и учащенное сердцебиение. Наличие зеркала в лифте помогает уменьшить это беспокойство. Зеркало добавляет лифту ощущение большего пространства, делает его менее тесным и маленьким и помогает избежать ощущения запертости. Для многих зеркало является лучшей альтернативой прозрачному стеклу, через которое можно увидеть землю внизу, что само по себе создает совершенно новый набор проблем типа головокружения.

Безопасность

Есть много причин, связанных с безопасностью, для установки зеркала в лифте. Например, вы можете видеть, что делают все остальные пассажиры в лифте. Зеркала в лифтах сыграли свою роль в обнаружении кражи и даже в прогнозировании нападения. В Японии, где, как полагают, впервые было представлено такое зеркало, целью является доступность. Человеку в инвалидной коляске, которые заезжает в тесный лифт, тяжело маневрировать, а расположение зеркал помогает человеку в инвалидной коляске безопасно войти в лифт и покинуть его. Это может предотвратить несчастные случаи и облегчить жизнь людям с ограниченными физическими возможностями, пользующимся вашим зданием.

Отвлечение

В лифте очень легко заскучать, особенно если вы поднимаетесь на самый верх, а зеркала — хороший способ отвлечься. Таким образом, люди с меньшей вероятностью будут жаловаться на время, проведенное в лифте, или считать его потраченным впустую. Независимо от того, используете ли вы зеркало, чтобы поправить волосы или осмотреть других пассажиров, без зеркала всем придется просто смотреть в пол. Или в телефон.

Повышение настроения и уверенности в себе

Зеркало также может повысить настроение и уверенность в себе. Перед рабочим днем, встречей с друзьями или важным событием вы можете исправить свой внешний вид и убедиться, что выглядите на высоте.

Реклама

И помимо всех этих полезных факторов, зеркала в лифтах также используются для того, чтобы отобразить рекламу, новости, или другую полезную информацию.

Напомним, ранее Фокус писал о том, откуда возникли самые распространенные суеверия, в том числе и о разбитых зеркалах.