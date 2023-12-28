Апельсиновый тест: с помощью фрукта узнать о чувствах вашего партнера

В соцсетях набирает популярность психологический тест с апельсином. Партнеру предлагают его очистить, а потом делают выводы о состоянии ваших отношений.

Если ваш партнер заставляет вас чувствовать себя в безопасности, ваши отношения, вероятно, крепкие — это вам скажет любой эксперт по свиданиям или психотерапевт. И хотя это может показаться очевидным, люди в Интернете говорят, что есть еще одна очень важная вещь, которую ваш партнер должен сделать, чтобы закрепить успех ваших отношений: очистить апельсин. Об этом пишет Refinery29.

В соцсетях (в основном в TikTok) люди просят своих партнеров почистить для них апельсин: если они говорят "да", они проходят этот тест с честью, но если они говорят "нет", будьте осторожны — в комментариях предполагают, что ваши отношения не так крепки, как кажется.

И эта теория "апельсиновой корки" — это не что-то, что было взято из воздуха — это TikTokификация другого термина, называемого "заявка на соединение". По данным Института Готтмана , заявка — это "любая попытка одного партнера к другому добиться внимания, одобрения, привязанности или любой другой положительной связи". Хотя эти предложения кажутся небольшими, они могут многое рассказать нам о наших отношениях и о том, есть ли у них шанс на долгосрочный успех.

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Конечно, дело не в том, способны ли мы на самом деле почистить собственный апельсин или нет. Речь идет о том, принимает или нет наш партнер предложение, которое мы ему представляем. "Исследования действительно показывают, что существует очень положительная корреляция между доверием и безопасностью отношений, когда партнер следует запросам на внимание и не отвергает их", — говорит Морайя Сигер ДеГир, штатный эксперт приложения для знакомства Paired.

И предложение не обязательно должно быть заданием или актом оказания услуги, особенно если это не один из ваших языков любви — это может быть протягивание руки, улыбка или приглашение поделиться историями о вашей жизни, или о вашем дне.

Мишель Элман, автор книги "Эгоистичный романтик", недавно опубликовала в TikTok свою собственную версию теории апельсиновой корки. "Только что узнала, что означает теория апельсиновой корки. С тех пор, как мы начали встречаться, я не заваривала чай, потому что он делает это для меня, даже если он этого не хочет. Он наберет мне ванну, отнесет мои вещи в химчистку, а когда мы путешествуем, я не ношу сама свою сумку. Когда мы встретились, я была очень независимой, но осознание того, что то, что ты можешь сделать это сам, не означает, что ты должен это делать", — отметила она.

Элман встречается со своим партнером уже два с половиной года и согласна с тем, что реакция партнера на ваши предложения является отличным показателем успеха отношений. "Я действительно думаю, что вам следует быть в отношениях, в которых человек реагирует на ваши предложения и просьбы. Это не обязательно означает, что они должны делать все для вас или говорить "да" на каждую вашу просьбу, потому что ни один человек в мире не может и ни один человек в мире не должен быть для вас всем", — говорит Мишель.

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Теория апельсиновой корки — не единственный тест на отношения, который гуляет по Интернету. Существует теория птиц, согласно которой пользователи проверяют своих партнеров, чтобы увидеть, обратят ли они внимание и заинтересуются их разговорами или наблюдениями о бессмысленных вещах — да, например, о птицах. Также есть тест Бекхэма, когда пользователь настраивает камеру своего телефона и начинает танцевать по какую то дурацкую мелодию, как Дэвид Бекхэм в документальном фильме о себе, чтобы увидеть, начнет ли его партнер танцевать с ним (или нет). Хотя подобные тенденции по сути безобидны — и иногда их забавно снимать на камеру — если вы постоянно чувствуете необходимость проверить своего партнера или заманить его в ловушку в тот момент, когда он якобы "попался", сделайте паузу и загляните глубже внутрь себя. Почему вы так себя чувствуете? Чего вы надеетесь достичь?

"Если вы настроены постоянно проверять своего партнера, я думаю, это может быть очень вредно для здоровья. Будьте очень честны с самим собой, потому что нет никакого задания, выполнение которого моментально сделает вас счастливым в этих отношениях. Ваш партнер может очищать для вас десять апельсинов каждую неделю, но все равно могут быть признаки того, что партнерство не работает — просто некоторые люди лучше справляются с задачами, чем другие", — говорит ДеГир.

С другой стороны, если ваш партнер постоянно отклоняет ваши просьбы и просит о небольших услугах, используйте эту информацию, чтобы начать разговор и спросить его, почему он вам отказал. Возможно, у них выходной или они не любят апельсины.

"Это не тревожный сигнал, пока это не станет закономерностью", — говорит Марисса Нельсон, эксперт по отношениям и близости в BLK, приложении для знакомств.

"Когда мы чувствуем себя обузой, когда мы чувствуем, что беспокоим нашего партнера, когда мы чувствуем, что наш партнер смеется над нами или отвергает нас в той или иной форме, тогда вы делаете шаг назад. Это не обязательно означает серьезные последствия для отношений, но вы ненадолго отступаете. И если так будет продолжаться, то вы начнете менять динамику в отношениях", — говорит Марисса.

Мы постоянно проверяем своих партнеров, как сознательно, так и нет, и по своей сути эта тенденция как раз и обращает внимание на то, что у всех нас есть желание чувствовать себя увиденными и понятыми. И да, не отказывайтесь чистить апельсины.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.