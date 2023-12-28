Секреты итальянских кулинаров: как научиться готовить вкусно

От чего зависит, будет ли паста и ризотто вкусными, как запекать рыбу и курицу — ответы на эти вопросы знают шеф-повара Италии. И вы можете использовать их секреты и готовить дома так же вкусно, как в итальянском ресторане.

Одной из самых вкусных в мире считается итальянская кухня, но добиться такого же вкуса и идеального результата дома может быть непросто. Зная секреты шеф-поваров Италии, вы легко сможете готовить так же вкусно. О том, какие кулинарные хитрости используют итальянцы, рассказал сайт Food&Mood.

Выбирайте правильные макароны

Итальянцы едят много пасты, но при этом среди них мало полных людей. Секрет кроется в выборе макарон из твердых сортов пшеницы. Этот тип пасты менее калориен, хорошо сохраняет форму после варки и практически не слипается.

Добавляйте сыр в нужное время

Большая ошибка – добавлять сыр в блюдо в последний момент. Если добавить его раньше, сыр расплавится и полностью раскроет свой вкус.

Ризотто – проще, чем кажется

Приготовить ризотто не так сложно, как может показаться. Для достижения идеальной кремовой текстуры выбирайте подходящие сорта риса, такие как Арборио, Карнароли или Виалоне нано. Немного поджарьте рис на масле перед добавлением бульона – так будет еще вкуснее.

Терпение при готовке курицы

Итальянцы советуют готовить курицу медленно, чтобы она была сочной. Запекайте ее на средней температуре (160-170 градусов) и только в самом конце добавьте жара для хрустящей корочки.

Запекайте рыбу в духовке целиком

Запекание рыбы целиком, а не порционными кусками, делает блюдо не только вкуснее и презентабельнее, но и экономит время.

Борьба с рыбным запахом

Чтобы избавиться от неприятного запаха после приготовления рыбы, обработайте края сковороды солью, добавьте уксус и доведите его до кипения. Запах рыбы сразу исчезнет и вы не испортите другие блюда, которые будете готовить в этой посуде.

Не спешите чистить креветки

Готовьте креветки целиком в панцире, чтобы максимально сохранить их уникальный вкус, а уже после приготовления очищайте.

Не мучайте баклажаны замачиванием

Нашим мамам и бабушкам приходилось замачивать баклажаны в воде, чтобы избавиться от горечи. К сожалению, при этом структура овощей менялась, а вместе с горечью вода забирала и полезные вещества. Современные сорта баклажан, благодаря усилиям селекционеров, не имеют горечи и не нуждаются в замачивании.

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