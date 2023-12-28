Как правильно загадать желание на Новый год 2024: секреты и ритуалы
С приближением Нового года многие из нас стремятся загадать желание, надеясь на чудо и благополучие в году, который наступает.
Новый год — время, наполненное волшебством и возможностями. Загадывание желаний в эту ночь стало важной традицией, символизирующей надежду и стремление к лучшему. В мире существуют разные ритуалы и обряды, которые люди проводят, чтобы их мечты сбылись, сообщает ТСН.
Психология загадывания желаний
Этот древний обряд помогает нам сосредоточиться на наших настоящих желаниях, задать цели и направления на год впереди, создавая мост между нашими мечтами и реальностью.
Ритуалы и обряды загадывания желаний
Запись и сжигание желаний
Напишите свое желание на маленьком листке бумаги и сожгите его в огне свечи на бой курантов, представляя, как ваше желание взлетает вверх с дымом.
12 виноградин
Испанская традиция включает в себя поедание 12 виноградин с каждым ударом курантов в полночь, загадывая при этом желание на каждую виноградину.
Секретная мечта
Выберите уединенное место, где вас не будут беспокоить. Закройте глаза, сфокусируйтесь на своем желании и представьте, как оно уже сбылось. Не раскрывайте свое желание никому – тайна придает ему особую магию.
Ритуал с золотым кольцом
Наденьте золотое кольцо на указательный палец и загадайте желание, касаясь им новогоднего украшения.
Монетка желания
Во время боя курантов необходимо зажать в кулаке монетку желтого цвета. Затем ее нужно опустить в бокал с шампанским и выпить напиток. Затем эту монетку нужно положить в кошелек и носить с собой круглый год, она будет притягивать деньги.
Магические банки желаний
Создайте новогоднюю банку желаний, куда в течение года вы будете складывать записки с вашими мечтами и желаниями.
Практические советы:
- Подходите к ритуалам с верой и позитивным настроем. Визуализация вашего желания, как уже исполненного, может усилить его воздействие.
- Записывайте свои желания и храните их в течение года, чтобы напомнить себе о ваших стремлениях и прогрессе.
- Истинная мечта не измеряется в условных единицах, зато может стать переломным моментом. Просто доверьтесь интуиции, когда наступит самая главная ночь.
Ранее Фокус писал о том, для чего на самом деле нужен щелкунчик. По традиции, эти фигурки дарились на память, чтобы привлечь удачу и защитить дом от беды.