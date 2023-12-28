Запеченные мидии с сыром и чесноком: экспресс-рецепт горячей закуски для новогоднего стола

Запеченные мидии станут настоящим украшением новогоднего стола и добавит празднику изысканный морской аромат.

Запеченные мидии с сыром и чесноком — это идеальная горячая закуска для новогоднего стола. Она не только проста в приготовлении, но и обладает изысканным вкусом, который непременно понравится вашим гостям, пишет Ribka.

Ингредиенты

Для приготовления блюда понадобятся следующие продукты:

мидии (свежие или замороженные) — 500 г;

твердый сыр (пармезан или грюйер) — 100 г;

чеснок — 3 зубчика;

сливочное масло — 50 г;

петрушка (свежая) — небольшой пучок;

лимон — 1 штука;

соль, перец — по вкусу;

хлебные крошки — для посыпки.

Приготовление

Шаг 1. Если используете замороженные мидии, разморозьте их и тщательно промойте.

Шаг 2. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.

Шаг 3. Натрите сыр на мелкой терке. Мелко нарежьте чеснок и петрушку.

Шаг 4. В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте чеснок до золотистого цвета.

Шаг 5. В миске смешайте обжаренный чеснок с маслом, сыром, петрушкой, соком лимона, солью и перцем.

Шаг 6. Наполните каждую раковину мидии смесью, посыпьте сверху хлебными крошками.

Шаг 7. Выложите мидии на противень и запекайте в духовке в течение 10-15 минут, пока не образуется золотистая корочка.

Шаг 8. Подавайте горячими, украсив дольками лимона и веточками петрушки.

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