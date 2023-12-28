6 лайфхаков, как использовать меньше масла во время приготовления пищи

Приготовление пищи с большим количеством масла может иметь негативные последствия для вашего здоровья. Поэтому важно знать способы, как готовить еду с меньшим количеством масла или вовсе без него.

Готовя картофель фри или оладьи, мы используем много масла, чтобы сделать их вкусными. Но приготовление пищи с использованием слишком большого количества масла может привести к увеличению веса и другим осложнениям со здоровьем. Приготовление пищи с меньшим количеством масла имеет массу преимуществ для здоровья, поэтому просто необходимо тем, кто стремится вести здоровый образ жизни. Для того, чтобы получить вкусную еду, не обязательно добавлять в него литры жира, эксперты рассказывают, как готовить с меньшим количеством масла или вообще без него. Об этом пишет Health Shots.

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При приготовлении пищи большинство из нас используют оливковое, подсолнечное или кокосовое масло. Некоторые кулинарные масла могут быть полезны для здоровья, но все равно важно контролировать их количество.

Согласно исследованию 2016 года, опубликованному в журнале Indian Heart Journal , было обнаружено, что некоторые масла, особенно рафинированные, могут разлагаться до токсичных компонентов, таких как трансжиры и свободные радикалы. Если вы неоднократно жарите в одном и том же масле, в нем вырабатываются токсичные компоненты, вредные для сердца.

Если вы решите готовить с меньшим количеством масла или вообще без него, вы получите много преимуществ для здоровья.

Снижение потребления калорий. Использование меньшего количества масла при приготовлении пищи помогает сократить количество пустых калорий. Масло высококалорийно, и, сводя к минимуму его использование, вы можете готовить блюда с более низкой общей калорийностью, говорит диетолог Шрути К. Бхардвадж . Это особенно полезно для людей, которые хотят контролировать свой вес.

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Здоровье сердца. Приготовление пищи с меньшим количеством масла может способствовать улучшению здоровья сердца за счет снижения потребления вредных жиров.

Контроль уровня сахара в крови. Для людей, страдающих диабетом или пытающихся регулировать уровень сахара в крови, полезно готовить с меньшим количеством масла. По словам эксперта, чрезмерное потребление некоторых масел, особенно с высоким содержанием жирных кислот омега-6, может способствовать резистентности к инсулину.

Улучшение пищеварения. Приготовление пищи с меньшим количеством масла может облегчить такие проблемы, как расстройство желудка и вздутие живота. Кроме того, это поощряет потребление большего количества цельных продуктов, таких как овощи и нежирные белки.

Теперь, когда вы знаете о пользе для здоровья использования меньшего количества масла, давайте рассмотрим различные способы приготовления пищи с меньшим количеством масла или без него.

Приготовление на пару

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Приготовление на пару предполагает приготовление пищи с использованием пара, что помогает сохранить все питательные вещества без необходимости добавления масла. Особенно эффективен такой способ приготовления для овощей, рыбы и пельменей.

Жарка на гриле

Приготовление на гриле придает еде аромат дыма без необходимости использования чрезмерного количества масла. Это отличный способ приготовления постного мяса, овощей и даже фруктов.

Запекание

Запекание подходит не только для приготовления тортов и сладких десертов. Это метод приготовления, который позволяет готовить разнообразные блюда с минимальным использованием масла. "Этот метод подходит для мяса и овощей", — говорит Бхардвадж.

Тушение

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Жарка с помешиванием предполагает быстрое приготовление небольших кусочков пищи одинакового размера в небольшом количестве масла. Хотя при этом используется меньше масла, чем при традиционной жарке, оно все равно придает блюдам аромат и текстуру.

Жарка на воздухе

При жарке на воздухе используется циркуляция горячего воздуха и требуется лишь минимальное количество масла для получения хрустящей текстуры. Это более здоровая альтернатива жарке во фритюре.

Жарка на воде

Она предполагает приготовление пищи в горячей жидкости, например воде или бульоне, без использования масла. Этот метод подходит для различных ингредиентов, включая яйца и овощи.

Используя эти методы приготовления и сокращая использование масла, вы сможете наслаждаться вкусными и питательными блюдами, получая только пользу для здоровья.

Напомним, нерафинированное масло подвергается меньшей обработке, оно сохраняет более естественный цвет, вкус и питательные вещества, но не подходит для жарки.

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