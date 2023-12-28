Накануне праздников: как назвать на украинском бутерброд (видео)

Филолог обратил внимание, что и бутерброд, и канапка — заимствованные слова. Лучше обращаться к языку наших предков, уважая их.

Вскоре нас ждет новогодний праздничный стол, на котором точно будут бутерброды. Однако филолог Александр Авраменко отмечает, что в украинском языке есть свое слово для описания ломти хлеба с маслом, колбасой, икрой и тому подобное.

Часто бутерброд еще называют канапкой или канапе. Однако все эти слова пришли к нам из других языков — немецкого и французского.

Тарас Шевченко советовал: "І чужого научатися, і свого не цуратися". Поэтому обратимся к исконно украинскому варианту названия популярной закуски. Говоря о ломтике хлеба с чем-то, следует употреблять слово "накладанець".

"На столі красувалися курячі фрикасе, теляча душенина, бараняча печеня… та велика таця з накладанцями", — отмечал писатель Юрий Винничук.

Александр Авраменко

Александр Авраменко советует уважать язык наших предков, используя исконно украинские слова.

Кто такой Александр Авраменко

Это украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими мини-уроками правильного употребления украинских слов и учебниками для подготовки к различным экзаменам по языку.

Александр Авраменко

Напомним, филолог Ирина Фарион подала в суд из-за своего увольнения из Львовской политехники.

Также Фокус писал об интересном упражнении для искоренения суржика от Александра Авраменко.