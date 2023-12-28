От греха до символа патриотизма: самые интересные факты о губной помаде

Люди с начала веков стремились украсить себя и косметика появилась тысячи лет назад. Губная помада была среди пионеров косметической продукции, но она прошла долгий путь, прежде чем стать милым аксессуаром в красивом футляре.

Если вы когда-нибудь наносили помаду яркого оттенка, вы знаете, какую силу может таить в себе крошечный тюбик. Но большинство людей понятия не имеют, что это маленькое косметическое средство имеет долгую и легендарную историю, полную интриг, власти, преступной деятельности, эмансипации и патриотизма. История губной помады насчитывает тысячи лет. Тогда помаду делали из измельченных драгоценных камней, а иногда и из жуков. Об этом пишет Medium.

Королева Елизавета I наносила 1 см помады

Знаменитая Королева-девственница славилась своими роскошными нарядами и своим пристрастием к косметике. Она высоко укладывала рыжие волосы, густо белила лицо и наносила толстый слой алой помады.

Елизавета I верила, что помада обладает целебными свойствами, так что красила ее очень толстым слоем: в полдюйма (около 1 см). По иронии судьбы, помада королевы на самом деле содержала вредный ингредиент — свинцовые белила, которые медленно ее отравляли.

Королева-девственница

Фирменная помада Елизаветы включала в себя и другие менее смертоносные ингредиенты, такие как яичные белки и инжирное молоко. Многие ученые приписывают изобретение карандаша для губ именно королеве Елизавете. Карандаш для губ королевы скорее всего был сделан из смеси алебастра и кошенили. Кошенильный червец – это вид насекомых из которых добывают красный краситель кармин.

Помада в Британии была запрещена в 1700-х годах, потому что вводила мужчин в заблуждение

Английский парламент всерьез ополчился против губной помады и даже попытался запретить ее в 1650 году. Эта попытка провалилась.

Но, к сожалению, в 1770 году в Британии удалось успешно запретить помаду.

По данным парламента, женщины обманом вступали в брак с мужчинами, используя помаду и другую косметику. Парламенту удалось связать помаду с колдовством и пообещать аннулировать любые браки, которые были заключены с женщинами, которые любили косметику. Потому что благодаря косметике в общем и помаде в частности, женщины якобы коварно вводили мужчин в заблуждение относительно своей внешности и женили их на себе.

Впрочем, пострадала не только помада. Также в немилость попали духи, накладные волосы, искусственные зубы, железные корсеты, туфли на высоких каблуках и подкладки на бедра.

Суфражистки объявили помаду признаком женской эмансипации.

В начале 20 века помада ассоциировалась с бунтом. А знаменитые суфражистки объявили помаду признаком женской эмансипации. В 1912 году в Нью-Йорке на митинге суфражисток женщины появились с красными губами, чтобы обозначить свою независимость.

Согласно словарю Оксфордских языков, суфражистки — существительное, означающее женщину, добивающуюся права голоса посредством организованного протеста.

Марш суфражисток в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Тенденция прижилась, отчасти потому, что мужчин шокировало зрелище женщин, красящих губы на публике. В то время "приличным" женщинам не полагалось использовать косметику вообще.

В 1920-е годы флэпперы (прозвище эмансипированных молодых девушек 1920-х годов, олицетворявших поколение "ревущих двадцатых") ярко красили губы, чтобы шокировать старшее поколение.

Один комментатор в 1923 году писал: "Вероятно, помада вызвала более резкую критическую ярость, чем любая другая женская прихоть. Может показаться, что оно захватило женское воображение сильнее, чем любой другой модный прием".

Появился контраст между поколениями: молодые девушки предпочитали яркий и заметный макияж, а их матери и бабушки всячески избегали макияжа.

Во время Второй мировой войны помада стала признаком патриотизма

Ярко-красная помада вернулась в моду во время Второй мировой войны по удивительной причине. Хотите верьте, хотите нет, но, помимо прочего, Адольф Гитлер, как считается, ненавидел красную помаду.

Женщины наводнили фабрики во время войны, когда мужчины ушли на фронт. И красная помада стала для них символом патриотизма и храбрости. Была создана даже специальная помада для женщин-морпехов под названием "Montezuma Red". Название – это отсылка гимна морской пехоты о Залах Монтесумы, битве, в которой участвовали морские пехотинцы США во время Мексиканской войны.

Христианские святые предупреждали, что помада — дело рук дьявола

Ранние писатели-христиане были настолько напуганы помадой, что фактически объявили использование помады грехом. Святой Жером писал, что нанесение губной помады — это поступок против Бога, поскольку она меняет внешний вид женщины.

Фото: jtbc.joins.com

Точно так же святой Киприан осуждал женщин, носящих любую косметику.

"Всех женщин вообще следует предупредить, что работу Бога, Его творение и образ ни в коем случае нельзя фальсифицировать, используя желтую краску, черную пудру или румяна, или, наконец, любую косметику, которая портит естественные черты лица. Они идут против Бога, когда стремятся переделать и преобразовать то, что Он создал, не зная, что все, что возникает, — это дело Бога, а все, что изменилось, — это дело дьявола", — заявлял этот греческий святой, который до своего крещения был жрецом и колдуном.

Помада Клеопатры была сделана из измельченных жуков

В дохристианские времена косметика была широко распространена. Причем использовали ее и мужчины и женщины. Так, в Древнем Египте губы красили в такие современные цвета, как оранжевый, синий и пурпурный.

Клеопатра любила косметику Фото: Ancient Origins

Египтяне наносили помаду влажной деревянной палочкой. А богатых египтян хоронили как минимум с двумя баночками краски для губ.

Клеопатра заказала себе помаду с необычными ингредиентами. Ее фирменная красная помада была создана из раздавленных насекомых кошенили. Другие ингредиенты включали цветы, рыбью чешую и красную охру.

В первой помаде в истории использовались измельченные драгоценные камни и свинец

Губная помада старше, чем вы думаете. Фактически, оно восходит к царице Шубад из древнего Шумера. Королева красила губы смесью из свинца и измельченных красных камней.

Впрочем, она оказала влияние на моду и в ХХ веке. Когда в 1920-х годах в Уре была обнаружена могила царицы, ученые были потрясены богатствами, захороненными вместе с ней. И многие из украшений Шубад повлияли на моду того времени.

В гробнице также находились скелеты 23 служанок, которых уничтожили с единственной целью — похоронить рядом с королевой, чтобы они могли служить ей и в следующей жизни.

Марта Вашингтон сделала помаду из свиного сала и китовых кишок

Хотя британцы, возможно, грубо объявили помаду вне закона, она все еще была популярна в американских колониях. Цвет губ меняли, натирая их красной тканью, или лимонными дольками.

Одна марка спиртных напитков колониальной эпохи даже обещала, что сделает губы пьющих красными. Они, наверное, путали губы с носом.

У Марты Вашингтон, самой первой первой леди, был свой рецепт румян для губ. Она смешала свиное сало со спермацетом, найденным в кишках китов.

В Древней Греции помаду носили только блудницы

Древние греки не советовали большинству женщин носить помаду. Тем не менее, блудницам как раз рекомендовалось пользоваться косметикой. Фактически, первый закон о помаде грозил наказанием блудницам, которые появлялись на публике без помады.

Древняя кометика, найденная при раскопках Фото: АА

Греки считали, что ненакрашенные блудницы вводят мужчин в заблуждение, изображая приличных женщин. Рецепт греческой краски включал в себя такие ингредиенты, как крокодиловый помет, овечий пот и красный краситель.

Скандал с помадой в 1880-х годах

К концу 19 века популярность помады росла, потому что ее начали носить все горячие и крутые девчонки викторианской эпохи.

В 1880-х годах французский косметический бренд Guerlain продал первую коммерчески успешную помаду, изготовленную из грейпфрута и сливочного масла.

Однако хотя губная помада начала появляться в универмагах, нанесение помады на публике считалось неприличным. Так что знаменитая актриса Сара Бернар моментально стала звездой скандальной хроники, просто накрасив губы на публике.

Английские дворяне красили губы вместе с женщинами

К 1600-м годам английские аристократы, в том числе дворяне, начали красить губы. Определенные оттенки помады ассоциировались с высшим классом и служили визуальным маркером социального класса.

При дворе Эдуарда IV мужчины и женщины красили губы, а у короля даже был фирменный оттенок – телесный.

Королева Виктория объявила макияж "невежливым"

В чопорную викторианскую эпоху косметика была в немилости. Викторианцы считали, что макияж позволяет женщинам преувеличивать свою ценность, делая их красивее, так что помада была запрещена.

Королева Виктория с семьей Фото: Соцсети

Сама королева Виктория утверждала, что макияж – это невежливо.

Во время ее правления красили губы только блудницы и актрисы. Приличные женщины покусывали и натирали губы, чтобы они казались более полными и алыми.

Губная помада вошла в моду в 1930-х годах

К 1930-м годам помада наконец была реабилитирована "модной библией". В 1933 году журнал Vogue назвал помаду самым важным косметическим средством для женщин.

Даже во время Великой депрессии продажи помады резко возросли.

1930-е годы стали еще одной важной вехой в истории помады. Макс Фактор, звездный визажист, изобрел блеск для губ.

Первоначально блеск для губ предназначался для кинозвезд, но вскоре популярность Голливуда привела к популярности этого образа во всем мире.

Популярность красных помад то растет, то падает

С 1950-х годов красная помада входила и выходила из моды много раз. Связанная с такими мегазвездами, как Мэрилин Монро в 1950-х годах, красная помада вышла из моды в 1960-х годах с появлением тренда на естественность.

Мэрилин Монро и Джейн Рассел Фото: Скриншот

Феминистки и хиппи были сторонниками естественности и отказались от макияжа. Волна феминизма 60-х годов объявила помаду признаком угнетения.

Эпоха диско стала эпохой Возрождения красных губ, когда глэм-рокеры и диско-королевы носили помаду.

Фото: Getty Images

В 1980-е годы красная помада столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны розовых оттенков, а в 1990-е годы наблюдался рост популярности телесных и коричневых тонов. Сегодня ярко-красная помада остается популярным вариантом среди таких звезд, как Тейлор Свифт. Последний раз помада становилась непопулярной во время пандемии коронавируса. Все носили маски и красить губы было бессмысленно.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как сделать губы более полными.