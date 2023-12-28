Не только Оливия: как необычно и красиво назвать девочку в 2024 году

Эксперт раскрыла десять редких имен, которые выбирали американцы в 2022 году. Среди них — Беттина, Коннор и Зейла.

При выборе имени для ребенка родители тщательно рассматривают различные варианты, учитывая их эстетичность, смысл и другие факторы. Эксперт по выбору имен Стефани Коффилд назвала десять необычных имен, которые в США были использованы лишь несколько раз в 2022 году.

Одним из первых стало имя Андриана. Таких девочек родилось всего девять.

На втором месте стоит Беттина. Так назвали семерых девочек в США. Своего рода это замена имени Елизавета более необычным вариантом.

Третьей стала Коннор. Хотя в основном так называют мальчиков, некоторые девочки также получили такое имя.

Следующим именем было Майер. Так родители назвали пятерых новорожденных.

Также эксперт вспомнила имя Эралин, которое является довольно редким и в Украине, и в США.

Имя Зейла, которое считается африканским топонимом, получили семь девочек.

Лорин в США в 2022 году родилось всего восемь, а Эбби назвали шестерых наследниц.

Кроме этих, также эксперт обратила внимание на варианты Опалин и Ванелопу.

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