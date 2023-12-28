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Легкий салат с фетой и грейпфрутом: польза и вкус в одной тарелке

Ирина Игнатова
Фото: www.ua.yabpoela.com | Салат с фетой и грейпфрутом

Салат идеально подойдет для тех, кто заботится о здоровье и следит за фигурой. А на его приготовление у вас уйдет всего четверть часа.

Салат с фетой и грейпфрутом — настоящий кладезь витаминов и полезных веществ, идеально подходящий для поддержания организма в зимний период. Сыр фета добавляет в салат нежную текстуру и в то же время придает пикантный вкус. Рецептом простого и быстрого в приготовлении салата поделился сайт "ЯБ Поїла".

Грейпфрут, особенно зимой, служит отличным источником витаминов C и A, а также антиоксидантов, которые помогают укрепить иммунитет и оказывают положительное влияние на кожу. Сыр фета обогащает салат кальцием и белками, необходимыми для здоровья костей и мышц. Оливковое масло, богатое полезными жирами, способствует улучшению работы сердца и сосудов, а горчица стимулирует пищеварение.

Ингредиенты на 2 порции:

  • Микс салатной зелени – 80 г;
  • Грейпфрут – половинка;
  • Сыр фета – 90 г;
  • Масло оливковое – 1 ст. л.;
  • Лимонный сок – 2,5 ч. л.;
  • Горчица в зернах – 1 ч. л.;
  • Соль – по вкусу.

Приготовление:

  1. Возьмите половинку грейпфрута, аккуратно удалите кожуру и белые пленки, чтобы остались только чистые дольки.
  2. На сервировочное блюдо выложите микс салатных листьев на ваш выбор.
  3. Нарежьте дольки грейпфрута на мелкие кусочки и равномерно распределите их по зелени.
  4. Добавьте нарезанный кубиками сыр фета. По желанию, можно слегка посолить салат, но с учетом солености феты.
  5. Для заправки в отдельной миске смешайте оливковое масло, лимонный сок и горчицу.
  6. Заправьте салат, равномерно распределяя соус и сразу же подавайте к столу.

Напомним рецепт праздничного салата с курицей, ананасами, шампиньонами и сыром. Это блюдо, которое многие хозяйки подают на Новый год или Рождество. Он легок в приготовлении и при этом очень вкусный и ароматный.

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