Легкий салат с фетой и грейпфрутом: польза и вкус в одной тарелке
Салат идеально подойдет для тех, кто заботится о здоровье и следит за фигурой. А на его приготовление у вас уйдет всего четверть часа.
Салат с фетой и грейпфрутом — настоящий кладезь витаминов и полезных веществ, идеально подходящий для поддержания организма в зимний период. Сыр фета добавляет в салат нежную текстуру и в то же время придает пикантный вкус. Рецептом простого и быстрого в приготовлении салата поделился сайт "ЯБ Поїла".
Грейпфрут, особенно зимой, служит отличным источником витаминов C и A, а также антиоксидантов, которые помогают укрепить иммунитет и оказывают положительное влияние на кожу. Сыр фета обогащает салат кальцием и белками, необходимыми для здоровья костей и мышц. Оливковое масло, богатое полезными жирами, способствует улучшению работы сердца и сосудов, а горчица стимулирует пищеварение.
Ингредиенты на 2 порции:
- Микс салатной зелени – 80 г;
- Грейпфрут – половинка;
- Сыр фета – 90 г;
- Масло оливковое – 1 ст. л.;
- Лимонный сок – 2,5 ч. л.;
- Горчица в зернах – 1 ч. л.;
- Соль – по вкусу.
Приготовление:
- Возьмите половинку грейпфрута, аккуратно удалите кожуру и белые пленки, чтобы остались только чистые дольки.
- На сервировочное блюдо выложите микс салатных листьев на ваш выбор.
- Нарежьте дольки грейпфрута на мелкие кусочки и равномерно распределите их по зелени.
- Добавьте нарезанный кубиками сыр фета. По желанию, можно слегка посолить салат, но с учетом солености феты.
- Для заправки в отдельной миске смешайте оливковое масло, лимонный сок и горчицу.
- Заправьте салат, равномерно распределяя соус и сразу же подавайте к столу.
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