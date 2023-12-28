Что нам готовит 2024 год: гороскоп для всех знаков Зодиака и важные даты

Скоро наступит в 2024 год. Астрологи считают, что в следующем году возможно все — до тех пор, пока мы позволяем нашим умам и сердцам оставаться открытыми для наших стремлений и страстей.

2024 годя для многих может стать переломным. Ведь любая ситуация может кардинально измениться и изменить вашу жизнь. Известный астролог Лиза Стардаст рассказала о ключевых астрологических датах 2024 года и о том, чего ждать от нового года, пишет Refinery29.

Затмения 2024 года заставят нас поставить себя на первое место. Лунное затмение происходит 25 марта в Весах, солнечное затмение происходит 8 апреля в Овне, следующее лунное затмение происходит 17 сентября в Рыбах, а последнее солнечное затмение в году происходит 2 октября в Весах.

Ретроградный Меркурий произойдет трижды в 2024 году: с 1 по 25 апреля в Овне, что заставляет нас контролировать свое эго; С 5 по 28 августа в Деве и Льве (14 августа ретроградный Меркурий возвращается во Льва), призывая нас проявить творческий подход; и с 25 ноября по 15 декабря в Стрельце, что позволяет нам воссоединиться с прежними убеждениями и посетить места, где мы бывали ранее.

Венера и Марс объединятся в Водолее 22 января, что позволит нам объединить усилия с нашим любимым человеком. Ежегодное соединение Солнца с Венерой (также известной как Звездная точка Венеры) происходит 4 июня в Близнецах. Это энергетически усиленное время для любви.

Ретроградный Марс во Льве происходит с 6 декабря по 23 февраля 2025 года. Этот транзит может быть положительным, если мы действуем с альтруистической точки зрения и не ведем себя слишком настойчиво или агрессивно.

Юпитер входит в Близнецы 25 мая, заставляя нас сосредоточиться на мельчайших деталях.

Дикий Уран и обильный Юпитер объединяются в Тельце, чтобы потрясти наши основы 20 апреля. Строгий Сатурн и мечтательный Нептун продолжают следовать в Рыбах в течение всего года.

Плутон снова входит в Водолей 20 января, возвращая нас к событиям марта 2023 года. Подумайте о том, как мы выросли и повзрослели с тех пор и сколько еще работы нам предстоит проделать. Плутон в последний раз возвращается в Козерог с 1 сентября по 19 ноября, прежде чем перейти в Водолей. Это наш шанс вернуться ко второй половине 2023 года и исправить некоторые ошибки в нашей жизни, чтобы измениться и извлечь уроки из наших прошлых ошибок.

Овен

Друзья приходят и уходят в 2024 году, но настоящие остаются с вами на протяжении всего года. Думайте об этом как о времени, когда вы переопределяете свои потребности и желания в отношениях. Лунное затмение 25 марта в Весах, а также солнечные затмения 8 апреля в Овне и 2 октября в Весах снимут шоры с ваших глаз и позволят вам увидеть людей такими, какие они есть на самом деле.

Это пробуждение вызовет противоречивые эмоции, поскольку вы захотите бороться за сохранение этих партнерских отношений. Хорошая новость заключается в том, что Плутон в Водолее привлекает людей, которые больше соответствуют вашим нынешним убеждениям и будут относиться к вам с уважением.

Телец

В 2024 году вы обретете финансовое облегчение, которого так долго ждали. Планетарное соединение Венеры и Марса в Водолее 22 февраля, а также соединение Юпитера и Урана 20 апреля в вашем знаке дают возможность повысить свой профессиональный статус, попросив о повышении. Однако это может не осуществиться до 23 мая, когда Венера и Юпитер соединятся с вашим солнечным знаком. Два дня спустя экспансивный вход Юпитера в Близнецы пополнит ваш банковский счет. Вы почувствуете прилив уверенности и удачи 4 июня. Примерно в это же время вы можете получить бонус, так что уделите внимание работе.

Близнецы

Последние 12 месяцев были временем реализации, но 2024 год дает вам возможность использовать присущую вам мудрость и работоспособность, чтобы добиться успеха, которого вы заслуживаете. Счастливый Юпитер, пришедший к вашему Солнцу 25 мая, ознаменует начало нового цикла и путешествия. Вам не скажут "нет", и на вашем пути не будет никаких препятствий. Впервые за долгое время вы почувствуете окрыляющее чувство и способность побеждать во всем, что вы делаете. Когда 4 июня Венера соединится с вашим солнечным знаком, вы сможете добиться всего, чего пожелаете и убедить других согласиться с вами.

Рак

Солнечное затмение 8 апреля в Овне приносит новости о повышении в должности, которое будет захватывающим и вполне заслуженным. Предостережение в том, что лунные затмения 25 марта и солнечное затмение 2 октября заставят вас сосредоточиться на семейных делах и домашней жизни, отвлекая от карьеры. Найти баланс будет непросто, особенно потому, что повторный вход Плутона в Водолей 20 января (переносящий вас обратно в 23 марта 2023 года) побуждает вас сосредоточиться на поддержании своей личной силы. К счастью, лунное затмение в сентябре поможет вам прийти к пониманию того, как посвятить время обеим сферам вашего существования.

Лев

2024 год дает вам шанс заново открыть себя. С Плутоном в Водолее, укрепляющим дом партнерства с 20 января, у вас будут изменения в отношениях. И выживет сильнейший. Соединение Юпитера и Урана в Тельце 20 апреля встряхнет вас, подтолкнув к усердной работе и мышлению за пределами привычного.

Возможно, это примет форму предложения от другой компании. Воспринимайте это как возможность разжечь свой врожденный творческий потенциал. Также у вас будет возможность отпустить все, что не делает вас счастливыми.

Дева

Когда Юпитер войдет в Близнецы 25 мая — это может спровоцировать публичное заявление или изменение статуса отношений 4 июня. Для преданных Дев это будет время общения с партнером на душевном уровне. Квадратура между Юпитером и Сатурном в Рыбах 19 августа и 24 декабря направлена ​​на то, чтобы разрушить стены, построенные между вами и вашим партнером — даже если обратное вращение Меркурия в вашем знаке, которое начинается 5 августа, создает конфликты. К счастью, лунное затмение в Рыбах 17 сентября дает вам шанс все исправить.

Весы

2024 год – сложный год. Ваш солнечный знак аспектирует Южный Узел Судьбы в течение всего года, поэтому вам может казаться, что вас не ценят и не видят. Это мнение звучит правдоподобно, когда Венера соединяется с Северным Узлом в Овне 17 апреля и соединяется с Южным Узлом в Весах 3 сентября — особенно когда затмения 25 марта, 8 апреля и 2 октября приносят вам эмоциональные взлеты и падения. Притяжение сопоставления заставит вас тратить больше времени на размышления о том, что думают другие люди, вместо того, чтобы сосредоточиться на себе. Точка звезды Венера 4 июня поможет вам выйти из состояния паники и насладиться радостями жизни.

Скорпион

Ваша личная жизнь будет немного спокойнее, чем в прошлом году, но она все равно принесет вам захватывающие приключения. Возвращение Плутона в Водолея 20 января побудит вас усилить потребность в эмоциональной безопасности и покончить с борьбой за власть в личной жизни. Это окажется полезным, когда Юпитер и Уран соединятся в вашем седьмом доме партнерства 20 апреля, поскольку неистовая атмосфера будет очень нестабильной и заставит вас чувствовать, что ваши романтические партнерские отношения колеблются взад и вперед между разными крайностями. Лунное затмение 17 сентября умерит эти эмоции, но они обострятся еще раз, когда 6 декабря Марс станет ретроградным во Льве — так что действуйте осторожно.

Стрелец

У вас будет настроение бросить кости и рискнуть в 2024 году, особенно во время эпического солнечного затмения 8 апреля в Овне. Возможно, вы даже решите рискнуть в сердечных делах, когда ваш планетарный управитель Юпитер 25 мая войдет в воздушные Близнецы. Звездная точка Венеры 4 июня в Близнецах позволит вам продвигаться медленно и осторожно, когда дело дойдет до любви.

Возможно, вы даже захотите улучшить отношения во время лунного затмения 17 сентября в Рыбах — даже несмотря на то, что планетарное вращение Меркурия на вашем Солнце, которое длится с 25 ноября по 15 декабря, оставит вас в подвешенном состоянии и неуверенности в том, какие шаги следует предпринять, чтобы повысить свой уровень отношений.

Козерог

Хорошая новость заключается в том, что вся работа, которую вы проделали над собой с тех пор, как Плутон впервые перешел в Козерог в 2008 году, окупается. Не очень хорошая новость заключается в том, что предстоит еще многое сделать, но космическая задача трансформироваться, развиваться и корректироваться не будет поставлена ​​перед вами до тех пор, пока Плутон не вернется в ваш знак с 1 сентября по 19 ноября. Лунное затмение 25 марта в Весах в сочетании с солнечными затмениями 8 апреля в Овне и 2 октября в Весах предлагают вам фантастическую возможность отложить работу и воссоединиться со своей семьей в попытке исправить прошлое.

Водолей

Год начнется с того, что Плутон прикрепится к вашему солнечному знаку 20 января. Это решающий год для личного развития, но он не будет легким, потому что на этом пути вы испытаете некоторые проблемы и узнаете несколько суровых истин. Ваш традиционный планетарный управитель Сатурн, находящийся в знаке Рыб, удерживает вас от превращения в развитую версию самого себя. Когда ваш современный планетарный управитель Уран, находящийся в Тельце, соединится с Юпитером 20 апреля и Марсом 15 июля, вы сможете внести необходимые изменения, необходимые для восстановления вашего фундамента. Жизнь временами будет непростой, но вы сможете плыть по ней, если не будете сопротивляться переменам.

Рыбы

Ваши мечты станут частью реальности, но только если вы перестанете давить на себя, чтобы они сбылись в одночасье. Как и всему остальному, вашим желаниям и страстям потребуется время.

Трудно будет быть терпеливым, когда Юпитер войдет в Близнецы 25 мая — вы можете даже почувствовать, что мир работает против вас, когда Юпитер и Сатурн, который выровнен с вашим солнечным знаком, встретятся 19 августа и 24 декабря. Лунное затмение 17 сентября смягчает эту атмосферу, давая вам возможность начать все заново со своими идеями и дать им второй шанс стать неотъемлемой и жизненно важной частью вашего существования.

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