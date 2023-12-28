Американцы сходят с ума от мини-коровок: все о новом тренде (видео)

Мини-коровы стали популярны после того, как милые видео с ними появились в TikTok. Однако те, кто разводят этих животных для продажи, очень строги в выборе тех, кому соглашаются продать животных. И этому есть несколько причин.

В США появился тренд на очень необычный рождественский подарок. Он, правда, не подходит жителям мегаполисов и квартир, но о нем мечтают уже тысячи людей по всей Америке. Речь идет о миниатюрных коровках, которые на своем ранчо Райт-Сити, штат Миссури разводит 27-летняя Элли Сине. В этот праздничный сезон она уже продала более 15 животных, которые стоят от 8 000 долларов за голову, пишет The New York Times.

Популярность мини-коров, по крайней мере частично, можно объяснить TikTok, где видео с этими существами собрали миллионы просмотров. У Сине, которая на платформе называется @minimooos, 742 000 подписчиков.

Посмотрев одно из ее видео, легко понять, почему животные стали столь востребованы. Миниатюрные коровки милые и пушистые. Они выглядят, словно живые игрушки.

"Они как золотистые ретриверы. Вы можете просто выйти туда и любить их всех", – говорит она.

Алисса Рора, 30-летняя владелица ранчо в Маквокете, штат Айова, поддержала это мнение.

"Они будут бегать и играть с вами. Я постоянно получаю видео от семей, у которых дети бегают по заднему двору, а коровы играют с детьми", – отметила заводчица.

Самые маленькие коровы, отнесенные к микроминиатюрным, в полной зрелости имеют рост менее 90 сантиметров, тогда как миниатюрные коровы могут достигать 107 сантиметров в высоту. Они составляют примерно треть размера стандартной коровы. Их вес – от 230 до 300 кг, а продолжительность жизни может достигать 20 лет.

Несмотря на их привлекательность и собачьи манеры, их нельзя держать в помещении.

"Я видела в TikTok некоторых очень популярных людей, которые держат их дома и делают другие нереальные вещи. На самом деле, это не то, что каждый день выглядит, когда твоя корова находится в доме. Я думаю, что это вводит в заблуждение", – говорит Рора.

В свою очередь Сине обратила внимание на видео, опубликованное специалистом по коровам, на котором женщина просыпается и целует маленькую корову в крошечном загоне рядом с ее кроватью.

"Я не могла представить этот запах", – недоумевает она. Правда, потом автор записи объяснила, что она снимала последний день жизни коровки в помещении, прежде чем та отправилась жить в сарай.

Сине подчеркнула, что она очень внимательно относится к тому, кто купит одну из ее коров, цена которой варьируется от 8 000 до 20 000 долларов. Она мягко отсеивает людей, спрашивая, сколько у них акров земли и есть ли у них уже другой домашний скот.

"К нам обращается много людей и говорят: "Ну, у нас просто есть собака". Таким мы просто скажем "Нет"", – утверждает владелица ранчо.

Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными рекомендует давать питомцев только людям, которые проявили интерес к уходу за ними, и призывает потенциальных покупателей миниатюрных коров думать заранее.

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