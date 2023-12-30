Быстро и вкусно: салат с копченой курицей и грушей
На приготовление двух порций такого вкуснейшего салата у вас уйдет всего 15 минут.
Для этого салата вам понадобится копченая куриная грудка, хрустящая сочная груша зимнего сорта и любой твердый сыр, который вы любите. Салат получается очень вкусным, дополнительную свежесть ему придает микс салатных листьев, а сухарики делают текстуру более выразительной. Рецептом простого и быстрого в приготовлении салата поделился сайт "ЯБ Поїла".
Вместо майонеза в этом салате используется легкая заправка с зерновой горчицей и каплей меда, которая сплетает вкусы всех ингредиентов в единый букет.
Ингредиенты на 2 порции
Основные:
- микс салатных листьев – 50 г;
- копченая куриная грудка – 150 г;
- груша хрустящая – 1 шт.;
- сыр твердый – 50 г;
- белый хлеб – 2 ломтика;
- прованские травы – 0,5 ч. л.;
- масло растительное – 1 ч. л.
Для заправки:
- масло оливковое – 2 ст. л.;
- мед – 1 ст. л.;
- горчица в зернах – 1 ст. л.;
- сок лимонный – 1 ст. л.
Приготовление
Шаг 1: Нарежьте батон мелкими кубиками, добавьте растительное масло и прованские травы. Выложите хлеб на противень и подсушите его в духовке около 5 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 2: Для заправки соедините в одной миске оливковое масло, мед и горчицу. Начните активно взбивать заправку вилкой или венчиком. Как только масса начнет светлеть, добавьте сок лимона.
Шаг 3: Нарежьте копченую куриную грудку полосками.
Шаг 4: Грушу нарежьте тонкими ломтиками.
Шаг 5: Сделайте тонкие слайсы сыра с помощью овощечистки или сырного ножа.
Шаг 6: Выложите микс салатных листьев на плоскую тарелку.
Шаг 7: Добавьте нарезанное куриное мясо.
Шаг 8: Сверху разложите слайсы груши.
Шаг 9: Полейте салат приготовленной заправкой.
Шаг 10: Добавьте сверху кусочки сыра.
Шаг 11: Посыпьте сухариками и сразу подавайте к столу.
Напомним рецепт салата из рукколы и груши. Это очень вкусный и легкий салат, который просто приготовить, и который отлично дополнит блюда из курицы и мяса.
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