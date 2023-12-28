Как познакомиться с девушкой и где найти свою половинку

Как знакомиться с женщинами и где найти единомышленников

Если вы задаетесь вопросом, как знакомиться с девушками, то даже в наш век ИТ, это возможно сделать не онлайн. Любовь можно найти не только в Интернете. По крайней мере, пока нет.

Поиск романтических отношений в приложениях для знакомств, возможно, является наиболее выраженной тенденцией, особенно среди молодых людей, но большинство пар по-прежнему встречаются в реальном мире в местах, где проводят много времени. И вот некоторые места, где можно познакомиться с девушками. Об этом пишет The Telegraph.

Хоть онлайн-знакомства и популярны, но ИТ не зашли еще настолько далеко, чтоб полность исключить оффлайн-способы найти свою любовь.

Отдых для одиноких

После пары лет временных ограничений, которые расстроили даже самых ярых любителей свиданий, мир снова открылся. Отпуск остается отличным способом познакомиться с новыми людьми, особенно если это один из многих отпусков для одиноких, маршрут которого основан на общем интересе к местам или занятиям среди его участников. Еще есть что-то чудесно романтичное в пребывании на чужой земле, когда ты обнаруживаешь, что у тебя с кем-то общие интересы. И даже если у вас ничего не получится, по крайней мере, вы хорошо проведете отпуск.

Хобби

Пять процентов пар познакомились благодаря общим хобби, а вечерние занятия направлены на общение и являются идеальным способом познакомиться с людьми, с которыми у вас уже есть что-то общее, будь то сам предмет или просто то, что вы оба готовы изучить. Подойдут кулинарные курсы, танцы, курсы по оказанию первой помощи… даже получение второго образования.

Волонтерство

Волонтерская деятельность, прежде всего, это доброе дело. Так что, даже если вы ни с кем не познакомитесь в романтическом плане, вы окажете помощь тем, кто в этом нуждается. Волонтерство привлекает людей самых разных профессий и возрастов, так что вы, возможно, даже найдете новый друзей. И да, найти свою вторую половинку, занимаясь волонтерской деятельностью, вполне реально.

Тренировки

Если вы ходите в спортзал, или просто принимаете участие в разнообразных марафонах, у вас есть шанс найти свою любовь. И даже если вы новичок, то этот никак не умаляет ваши шансы. Велосипедные и беговые клубы, особенно те, где упор делается на удовольствие и движение в удобном для вас темпе (практическое правило, которое, кстати, применимо и к отношениям), являются еще одним хорошим способом провести время с людьми, которые мыслят в одном направлении с вами. А польза для здоровья говорит сама за себя.

Прогулки с собакой

Еще одна тонкость знакомства с женщинами заключается в том, что поводок в вашей руке может раскрыть скрытое влечение к вам как к потенциальному партнеру. Милый питомец дает вам несколько очков, и повышает ваши шансы на знакомство или с такой же счастливой обладательницей собаки, или с той, кто любит животных.

Однако следует отметить, что собака – это живое существо, так что не стоит заводить питомца только потому что он может увеличить ваши шансы на знакомства.

Напомним, ранее Фокус писал о том, почему партнеры в отношениях начинают избегать физической близости.