Уши Микки Мауса: в Китае набирает популярность странная пластическая операция для животных

Стоимость услуги по формированию ушей у кошки или собаки, как у Микки Мауса, стоит 40 долларов. Большинство ветеринаров выступают против подобной процедуры, утверждая, что она чревата для животного психологическим стрессом и физической болью.

В Китае набирает популярность пластическая операция для котов и собак, в результате которой врачи переделывают уши животных, придавая им форму ушей диснеевского персонажа Микки Мауса – круглых и стоячих, сообщает South China Morning Post.

Лю Юндун, декан Международного медицинского центра для домашних животных Loving Care в Пекине, объяснил журналистам, что процедура состоит из двух частей. Сначала проводится хирургический процесс срезания и придания формы ушам, который требует анестезии и занимает около получаса. Второй этап включает в себя придание ушам вертикальной формы, на что может уйти от 20 до 60 дней. Он занимает немного больше времени и требует частой регулировки, чтобы уши домашних животных постоянно оставались в вертикальном положении.

Так выглядит животное после операции Фото: Weibo

Хотя проведение этой процедуры не является незаконным, авторитетные крупные городские ветлечебницы неохотно проводят подобные операции на домашних животных.

"Такая операция редко проводится в больницах для домашних животных в городах первого уровня, но распространена в питомниках и племенных учреждениях для собак. В настоящее время в Китае нет никаких юридических ограничений на эту операцию. Это моральный вопрос. Как ветеринары, мы придерживаемся принципа благополучия животных и не выступаем за такие операции. Коллеги, с которыми я сталкивался, молчаливо против таких операций", – сказал Лю.

Он подчеркнул, что воздействие операции на домашних животных включает физическую боль и психологические страдания, а также риск анестезии, которая может привести к психологической травме и к физическим побочным эффектам.

Одна реклама клиники для домашних животных в районе Бэйбэй города Чунцина на юго-западе Китая, рекламирующая групповую услугу "ухо Микки", привлекла значительное внимание СМИ. Компания заявляет, что ее специальное предложение в размере 300 юаней (40 долларов США) за процедуру, которая будет проводиться в рамках Фестиваля китайской весны, будет зависеть от очевидного "производственного графика "фабрики".

Операция по переделке ушей болезненна и чревата проблемами для животного Фото: Weibo

Ведущие эксперты по животным требуют прекратить эту практику из-за причиняемой ею физической боли и психологического стресса.

Чэнь Юн, ветеринар из Шэньчжэньской больницы для домашних животных Ляньхэ, предупредил, что эта процедура также может привести к членовредительству среди домашних животных.

"Повреждение естественной структуры ушей может вызвать у некоторых домашних животных психогенные проблемы. Например, некоторые чувствительные домашние животные могут неоднократно царапаться из-за сильной боли", – подчеркнул он.

Новая тенденция вызвала значительную негативную реакцию в Интернете со стороны многих китайских любителей домашних животных.

"Подстригать хвосты, резать уши – эти владельцы домашних животных больны? Откуда вообще берется этот рыночный спрос?", "Если они думают, что это мило, им следует попробовать так отрезать себе уши", "Это жестокое обращение с животными, а не любовь", – пишут в комментариях.

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